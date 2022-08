Börsenplätze Uber Technologies-Aktie:



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (08.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) unter die Lupe.Für die Aktie des Fahrdienstleisters Uber gehe es zum Wochenauftakt in einem freundlichen Marktumfeld leicht nach oben. Die Softbank werde diese Kursbewegung allerdings höchstens von der Seitenlinie aus beobachten. Grund dafür sei die Tatsache, dass der japanische Mischkonzern sein gesamtes Aktienpaket bereits verkauft habe, wie am Montag bekannt geworden sei.Der japanische Softbank-Konzern sei angeschlagen. Im zweiten Quartal habe die Investmentgesellschaft, zudem auch die bekannten Investmentfonds Sofbank Vision Fund 1 und 2 gehören würden, einen Verlust von 3,2 Billionen Yen (umgerechnet rund 23 Milliarden Euro) verbucht. Um frisches Geld zu beschaffen, habe sich das Unternehmen bereits im Vorfeld der Zahlenvorlage von einigen seiner Positionen getrennt.Dabei habe die Softbank laut eigenen Angaben auch bei Uber den Rotstift angesetzt und das verbleibende Aktienpaket vollständig verkauft. Die Investmentgesellschaft habe bereits im Jahr 2018 in Uber investiert und schon im vergangenen Jahr ein Drittel ihrer Anteile an Uber verkauft. Nun sei die Softbank den verbleibenden Anteil zwischen April und Juli zu einem Preis von durchschnittlich 41,47 Dollar je Aktie abgestoßen. Ursprünglich wolle die Softbank für die Uber-Aktien nur 34,50 Dollar bezahlt haben und hätte demnach durch den Verkauf einen Gewinn erzielt. Wie hoch dieser absolut ausfalle, lasse sich allerdings nicht beziffern, da die Softbank keine Angaben zur ursprünglichen Anteilshöhe oder dem Verkaufserlös gemacht habe.Derzeit ist die Uber-Aktie keine laufende Empfehlung des "Aktionär", so Jan Paul Fóri. (Analyse vom 08.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link