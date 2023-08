NYSE-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:

46,65 USD -5,68% (01.08.2023, 22:00)



ISIN Uber Technologies-Aktie:

US90353T1007



WKN Uber Technologies-Aktie:

A2PHHG



Ticker-Symbol Uber Technologies-Aktie:

UT8



NYSE-Symbol Uber Technologies-Aktie:

UBER



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (02.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse von LYNX Broker:Achim Mautz von LYXN Broker nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) unter die Lupe.Zuletzt habe Analyse Achim Mautz der Aktie des Anbieters von Online-Vermittlungsdiensten zur Personenbeförderung Anfang Mai positive Aussichten mit auf den Weg gegeben. Die positiven Signale seien zu diesem Zeitpunkt kaum zu übersehen gewesen. Einerseits habe eine mehrmonatige Konsolidierung nach oben gebrochen werden können. Andererseits sei diese Bewegung von enorm viel Volumen begleitet worden, was darauf habe schließen lassen, dass sich hier auch einige institutionelle Investoren als Käufer platziert hätten. Seither sei die Uber Technologies-Aktie kaum noch zu stoppen gewesen und die Kurse hätten stark zugelegt. Erst im gestrigen Handel sei es zu einer deutlich negativen Kursreaktion gekommen, welche ebenfalls von hohem Volumen begleitet worden sei. Komme die Aufwärtsbewegung jetzt zum Erliegen, frage Mautz nun in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX."Zunächst einmal muss der Grund für die negative Kursreaktion identifiziert werden. Dies ist in diesem Fall nicht schwer, denn Uber veröffentlichte Quartalsergebnisse. Und diese waren schlechter als erwartet. Zwar konnte man statt eines angenommenen Verlustes einen Gewinn je Aktie von 18 Cent erwirtschaften, doch der Umsatz lag mit 9.23 Milliarden USD unter den Prognosen, welche sich auf 9.33 Milliarden USD beliefen. Nach der starken Rallye der letzten Monate ein gefundenes Haar in der Suppe, welche ausreichte, um das Thema möglicher Gewinnmitnahmen zu eröffnen. Zwar hat der Konzern die Erwartungen für das dritte Quartal angehoben, doch dies reichte vorerst nicht aus, um die Gemüter zu beruhigen. Die Korrektur der Uber Aktie könnte sich daher in den kommenden Tagen weiter fortsetzen, da die technische Ausgangslage recht angeschlagen wirkt." Er bewerte die Aussichten daher als neutral. (Analyse vom 02.08.2023)Börsenplätze Uber Technologies-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:42,00 EUR -1,13% (02.08.2023, 14:01)