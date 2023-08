NYSE-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:

Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (02.08.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse von Sanford C. Bernstein & Co:Nikhil Devnani, Analyst von Sanford C. Bernstein & Co, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER).Uber habe ein solides Q2-Ergebnis vorgelegt, das die Erwartungen sowohl hinsichtlich des Mobilitätswachstums als auch der GAAP-Profitabilität übertroffen habe, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Es sei überraschend gewesen, dass die Aktie an diesem Tag um 6% gefallen sei. Nichtsdestotrotz seien die Zahlen des Fahrdienstvermittlers gut gewesen. Uber sei eine Aktie, bei denen sich das Gewinnwachstum für Anleger auszahlen könnte. Der Kursrückgang biete eine Kaufgelegenheit. Uber sei für Bernstein nach wie vor für ein Top-Pick.Nikhil Devnani, Analyst von Sanford C. Bernstein & Co, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Rating für die Uber Technologies-Aktie bestätigt und das Kursziel von 50 auf 55 USD angehoben. (Analyse vom 02.08.2023)Börsenplätze Uber Technologies-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:42,80 EUR +0,75% (02.08.2023, 16:38)