Tradegate-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:

27,80 EUR +15,95% (02.08.2022, 15:28)



NYSE-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:

24,60 USD +4,90% (01.08.2022)



ISIN Uber Technologies-Aktie:

US90353T1007



WKN Uber Technologies-Aktie:

A2PHHG



Ticker-Symbol Uber Technologies-Aktie:

UT8



NYSE-Symbol Uber Technologies-Aktie:

UBER



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (02.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) unter die Lupe.Die Aktie des Taxi-Konkurrenten Uber sei in den vergangenen Monaten alles andere als eine Erfolgsstory an der Börse gewesen. Zuletzt sei das Papier sogar auf ein Zwei-Jahrestief gefallen. Doch heute starte die Aktie des an der NYSE gelisteten Unternehmens durch. Der Grund: Die Quartalszahlen seien deutlich besser gewesen als von Analysten und Anlegern befürchtet.Der Taxi-Rivale Uber sei im zweiten Quartal trotz Inflations- und Rezessionssorgen stark gewachsen. Der Umsatz sei im Jahresvergleich um 105 Prozent auf 8,1 Milliarden US-Dollar gestiegen, wie der Konzern am Dienstag mitgeteilt habe. Das bereinigte Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen habe um 873 Millionen auf 364 Millionen Dollar zugelegt. Wertberichtigungen auf Beteiligungen an anderen Unternehmen hätten trotzdem einen Nettoverlust von 2,6 Milliarden Dollar verursacht. Aber die Zahlen hätten die Erwartungen der Experten klar übertroffen. Die Aktie sei vorbörslich um rund 15 Prozent gestiegen. Im laufenden Quartal erwarte Uber ein bereinigtes Betriebsergebnis zwischen 440 Millionen und 470 Millionen Dollar.Charttechnisch habe die Uber-Aktie mit dem heutigen Sprung ein Kaufsignal generiert. Das Papier scheine seine Konsolidierungsphase beendet zu haben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Uber Technologies-Aktie: