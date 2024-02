Börsenplätze Uber Technologies-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:

66,10 EUR +0,92% (07.02.2024, 18:27)



NYSE-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:

71,07 USD +0,85% (07.02.2024, 18:13)



ISIN Uber Technologies-Aktie:

US90353T1007



WKN Uber Technologies-Aktie:

A2PHHG



Ticker-Symbol Uber Technologies-Aktie:

UT8



NYSE-Symbol Uber Technologies-Aktie:

UBER



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (07.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) unter die Lupe.Zu US-Handelsbeginn habe die Uber Technologies-Aktie in einer ersten Reaktion auf die Q4-Zahlen mit einem Minus von rund 4% eröffnet. Zuletzt seien die Kursverluste aber wieder abgeschmolzen und mittlerweile notiere sie sogar mit einem Plus von 0,8%. Zu Recht, denn sowohl die Q4-Zahlen als auch die Prognose für das laufende Quartal seien besser als erwartet ausgefallen.Die Nachfrage nach Uber-Services bleibe stark - sei es beim Taxidienst, wo Uber im vergangenen Quartal einen Zuwachs bei den Fahrten um 24% verzeichnet habe, oder beim Lieferdienst wo die Bruttoerlöse um 19% gestiegen seien. Der Nettogewinn habe sogar um 140% gegenüber dem Vorjahresquartal auf 1,43 Mrd. USD zugelegt. Allerdings seien hier Sondereffekte i.H.v. rund 1 Mrd. USD berücksichtigt worden, die in erster Linie auf nicht realisierte Nettogewinne im Zusammenhang mit der Neubewertung von Uber-Aktienanlagen zurückzuführen gewesen seien.Als Reaktion auf die besser als erwarteten Ergebnisse und die disziplinierten Investitionen habe Uber-Finanzchef Prashanth Mahendra-Rajah versprochen, dass es auf dem Investorentag nächste Woche ein Update über die Kapitalrückgabe an die Aktionäre geben werde. Von einer Dividende sei nach den jüngsten Äußerungen zwar nicht auszugehen, die Aussicht auf ein Aktienrückkaufprogramm sei allerdings hoch.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Uber.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link