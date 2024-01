NYSE-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:

57,58 USD -0,38% (05.01.2024, 22:00)



ISIN Uber Technologies-Aktie:

US90353T1007



WKN Uber Technologies-Aktie:

A2PHHG



Ticker-Symbol Uber Technologies-Aktie:

UT8



NYSE-Symbol Uber Technologies-Aktie:

UBER



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (08.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Great Falls (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse von D.A. Davidson & Co.:Die Analysten vom Investmenthaus D.A. Davidson & Co. stufen die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) weiterhin mit "buy" ein.Die Analysten von D.A. Davidson & Co. würden schreiben, dass die Analyse der Preise und Wartezeiten für beide Uber und Lyft ( ISIN US55087P1049 WKN A2PE38 ) im vierten Quartal ergeben habe, dass die gewichteten Durchschnittspreise von Uber im Allgemeinen günstiger gewesen seien als die von Lyft, mit Ausnahme von Ende Dezember. Ende des Monats habe Uber "den Preishebel stark angezogen", was dazu geführt habe, dass Uber von etwa 15% billiger als Lyft Anfang Dezember auf 8% teurer am Ende des Monats gestiegen sei, so das Unternehmen. Die Wartezeiten von Uber seien im Oktober und November ebenfalls angestiegen, während die von Lyft konstant geblieben seien, was zu einem geringeren Wartezeitvorteil für Uber gegenüber den beobachteten Wartezeiten im dritten Quartal geführt habe, so DA Davidson weiter.Die Analysten von D.A. Davidson & Co. stufen die Aktie von Uber Technologies unverändert mit "buy" und dem Kursziel 80 USD ein. (Analyse vom 05.01.2024)Börsenplätze Uber Technologies-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:52,35 EUR -0,57% (08.01.2024, 11:58)