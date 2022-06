NYSE-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:

Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (20.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) unter die Lupe.Uber sei zwar ein spannendes Technologie-Unternehmen, doch die Bewertung sei mit einem KGV von 60 auch sehr hoch. Zudem befinde sich die Aktie in einem Abwärtstrend und gehöre allenfalls auf die Watchlist. Auch wenn das Geschäftsmodell vernünftig sei und die Perspektiven gut, sollten Anleger derzeit nicht ins fallende Messer greifen und erst einmal bei Uber sowohl die charttechnische als auch die operative Trendwende abwarten, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.06.2022)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Uber Technologies-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:20,75 EUR -0,14% (20.06.2022, 20:19)