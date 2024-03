NYSE-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:

Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (18.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse der Citigroup:Citigroup rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER).Der Stadtrat von Minneapolis hab das Veto des Bürgermeisters überstimmt und für eine Erhöhung des Mindestlohns für Rideshare-Fahrer in der Stadt gestimmt, heiße es in einer am Samstag veröffentlichten Studie. Infolgedessen hätten Uber und Lyft angekündigt, ihre Rideshare-Aktivitäten am 1. Mai einzustellen, obwohl ihr Geschäft nicht betroffen sei. Citigroup sage, dass zwar das Risiko bestehe, dass andere Städte diesem Beispiel folgen könnten, aber sie glaube nicht, dass dies der Beginn größerer regulatorischer Herausforderungen für Ridesharing sei. Citigroup sehe nur minimale Auswirkungen auf Uber, da Minneapolis ein kleinerer Markt sei, der die Auswirkungen auf die Buchungen minimieren sollte, da die Nachfrage nach neueren Produkten steige. Uber bleibe eine der Top-Positionen der Citigroup.Citigroup hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Uber Technologies-Aktie mit einem Kursziel von 91 USD bestätigt. (Analyse vom 15.02.2024)