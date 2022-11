Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Uber.



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (01.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fahrdienstleisters Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) unter die Lupe.Das US-Unternehmen habe in Q3 seine Umsätze um 72 Prozent auf 8,3 Mrd. Dollar gesteigert - bereinigt um Währungseffekte sei sogar ein Anstieg von 82 Prozent erzielt worden. Damit habe Uber die Umsatzschätzungen der Analysten von 8,1 Mrd. Dollar klar übertroffen.Die besser als erwarteten Erlöse hätten sich laut Management auf eine Erholung des Tourismus, weniger Corona-Beschränkungen und eine Veränderungen im Konsumverhalten zurückführen lassen. Trends, die laut Uber-CEO Dara Khosrowshahi anhalten würden und den Oktober zum Rekordmonat bei den Buchungen im Mobility-Geschäft gemacht hätten.Unter dem Strich habe Uber aber immer noch einen ordentlichen Nettoverlust von 1,2 Mrd. Dollar bzw. 0,61 Dollar pro Aktie verzeichnet. Trotz der Verbesserung gegenüber den 2,4 Mrd. Dollar aus dem Vorjahresquartal müsse man laut Khosrowshahi daher weiterhin bei den Kosten aufpassen, die Zahl der Angestellten im Auge behalten und einen ausgewogenen Ansatz bei der Kapitalallokation beibehalten. Für die nächsten Quartale sei Uber aufgrund seiner globalen Aufstellung und Technologieführerschaft jedoch gut positioniert, um sich bei der Profitabilität zu verbessern.Entscheidend für künftiges Wachstum bleibe dabei die Zahl der Fahrer, die in Q3 wieder das Niveau von 2019 erreicht habe. Eine gute Nachricht, denn nach den harten Lockdowns 2020/21 sei die Geschäftsentwicklung durch erheblichen Engpässe bei den Fahrern ausgebremst worden. Damals hätten sich nicht nur die Fahrtkosten für die Kunden erhöht, sondern der US-Konzern habe auch in teure Promo-Aktionen zur Gewinnung neuer Fahrer investieren müssen.Die besser als erwarteten Zahlen und die Aussicht auf weitere Fortschritte in Sachen Profitabilität würden an der Börse gut ankommen.Anleger bleiben bei der Uber Technologies-Aktie investiert und setzen auf eine Fortsetzung der Anfang August gestarteten Erholungsbewegung, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.11.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: