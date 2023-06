Tradegate-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:

Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (23.06.2023/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse von Analyst Trevor Young von Barclays:Trevor Young, Analyst von Barclays, stuft die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) weiterhin mit "overweight" ein.Trevor Young sehe auch einen langfristigen Weg zu 70 USD pro Aktie auf der Grundlage des 15fachen EBITDA von 10 Mrd. USD. Die 10 Mrd. USD seien noch ein paar Jahre entfernt, sollten aber bei gleichbleibendem Wachstum und gleichbleibender Marge im Jahr 2026 erreicht werden, was bedeuten würde, dass die Uber-Aktie irgendwann im Jahr 2025 die 70 USD-Marke erreichen könnte, so der Analyst in einer Research Note.In Anbetracht der Tatsache, dass Uber seinen Zielen für 2024 "weit voraus" sei, erwarte das Unternehmen Anfang nächsten Jahres eine Aktualisierung der langfristigen Prognose. Barclays gehe davon aus, dass das Uber-Fahrtengeschäft in der Lage sein werde, ein Wachstum im Bereich von 15 % zu erzielen, wobei die Hälfte des Wachstums aus dem UberX-Basisgeschäft und die andere Hälfte aus neuen Produkten und Regionen stamme.Darüber hinaus nutze Uber seine starke Position im Bereich Mobility und sein neues Abo-Angebot, um sich von den Mitbewerbern im Bereich Delivery abzuheben, so die Einschätzung des Unternehmens.