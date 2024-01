NYSE-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:

62,41 USD +3,50% (10.01.2024, 22:00)



ISIN Uber Technologies-Aktie:

US90353T1007



WKN Uber Technologies-Aktie:

A2PHHG



Ticker-Symbol Uber Technologies-Aktie:

UT8



NYSE-Symbol Uber Technologies-Aktie:

UBER



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (11.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse von Goldman Sachs:Eric Sheridan, Analyst von Goldman Sachs, stuft die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) weiterhin mit "buy" ein und erhöht das Kursziel von 59 auf 78 USD.Der Analyst habe das Kursziel im Rahmen der Vorschau auf die Q4-Ergebnisse des Unternehmens für Ridesharing und Delivery angehoben. Die Anleger würden sich weiterhin auf jegliche Anzeichen von Schwankungen der Verbrauchernachfrage in Bezug auf die zukünftigen Betriebsergebnisse konzentrieren, so der Analyst in einer Research Note. Ein weiteres aufkommendes Thema sei die Dynamik des Ausgleichs von Wachstumsinitiativen bei gleichzeitiger Steigerung der Margen in der gesamten Branche, so das Unternehmen. Basierend auf seiner Arbeit in der Branche sehe Goldman die relative Wettbewerbsposition und die Gewinntrends für Uber und Lyft als stabil an.Eric Sheridan, Analyst von Goldman Sachs, stuft die Aktie von Uber Technologies unverändert mit "buy" ein. (Analyse vom 11.01.2024)Börsenplätze Uber Technologies-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:57,10 EUR +0,26% (11.01.2024, 12:41)