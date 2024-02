NYSE-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:

78,41 USD -3,66% (16.02.2024, 22:00)



ISIN Uber Technologies-Aktie:

US90353T1007



WKN Uber Technologies-Aktie:

A2PHHG



Ticker-Symbol Uber Technologies-Aktie:

UT8



NYSE-Symbol Uber Technologies-Aktie:

UBER



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (19.02.2024/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





San Francisco (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse von JMP Securities:JMP Securities erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER).Auf dem virtuellen Investor Update von Uber stellte das Unternehmen eine neue Drei-Jahres-Prognose vor, die für die Buchungen und das EBITDA ein Wachstum von zehn bis 20% bzw. 30 bis 40% vorsehe, während gleichzeitig erwartet werde, dass mehr als 90% des EBITDA in freien Cashflow umgewandelt würden, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Da der Wettbewerb im Großen und Ganzen rational bleibe und Uber von seiner einzigartigen Plattformstruktur profitiere, handele es sich eindeutig um ein hochwertiges Unternehmen, das Wachstum generiere.JMP Securities hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Rating für die Uber Technologies-Aktie bestätigt und das Kursziel von 76 auf 85 USD angehoben. (Analyse vom 16.02.2024)Börsenplätze Uber Technologies-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:72,05 EUR -0,96% (19.02.2024, 16:03)