NYSE-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:

41,74 USD +1,83% (12.06.2023, 22:00)



ISIN Uber Technologies-Aktie:

US90353T1007



WKN Uber Technologies-Aktie:

A2PHHG



Ticker-Symbol Uber Technologies-Aktie:

UT8



NYSE-Symbol Uber Technologies-Aktie:

UBER



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (13.06.2023/ac/a/n)



Charlotte, NC (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse von Analyst Youssef Squali von Truist:Youssef Squali, Analyst von Truist, stuft die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) unverändert mit "buy" ein.Youssef Squali erkläre, dass das Unternehmen zwar eine gewisse Verlangsamung des Wachstums im Mobilitätsbereich beobachtet habe, was zum Teil auf die jüngsten Preisanpassungen von Lyft ( ISIN US55087P1049 WKN A2PE38 ) zurückzuführen sei, das Wachstum jedoch weiterhin bei über 20% liege. Uber optimiere jetzt für langfristiges Engagement und Rentabilität und weniger für Marktanteile angesichts seiner Dominanz, während das Liefergeschäft des Unternehmens auch eine gewisse Beschleunigung trotz makroökonomischen Gegenwinds zeige, so das Unternehmen in einer Research Note.Youssef Squali, Analyst von Truist, stuft die Aktie von Uber Technologies unverändert mit "buy" ein und erhöht das Kursziel von 60 auf 63 USD. (Analyse vom 12.06.2023)Börsenplätze Uber Technologies-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:38,72 EUR -0,21% (13.06.2023, 10:59)