NYSE-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:

46,96 USD +0,66% (02.08.2023, 21:59)



ISIN Uber Technologies-Aktie:

US90353T1007



WKN Uber Technologies-Aktie:

A2PHHG



Ticker-Symbol Uber Technologies-Aktie:

UT8



NYSE-Symbol Uber Technologies-Aktie:

UBER



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (03.08.2023/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse von Analyst Brad Erickson von RBC Capital Markets:Brad Erickson, Analyst vom Investmenthaus RBC Capital Markets, stuft die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) weiterhin mit "outperform" ein.Der Gewinnanstieg im zweiten Quartal und die Prognosen von Uber seien "im Großen und Ganzen positiv" gewesen, so der Analyst in einer Research Note. RBC füge hinzu, dass die langfristigen Frequenzgewinne, die zu einem dauerhaften Buchungswachstum führen würden, nach wie vor unterschätzt würden, wobei ein zusätzlicher Flow-Through die EBITDA-Schätzungen für das GJ24 nach oben treiben und ein erhebliches Wachstum über das GJ24 hinaus ermöglichen dürfte.Brad Erickson, Analyst vom Investmenthaus RBC Capital Markets, stuft die Aktie von Uber Technologies unverändert mit "outperform" ein und hebt das Kursziel von 46 auf 58 USD an. (Analyse vom 02.08.2023)Börsenplätze Uber Technologies-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:42,78 EUR -0,37% (03.08.2023, 11:27)