NYSE-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:

78,41 USD -3,66% (16.02.2024)



ISIN Uber Technologies-Aktie:

US90353T1007



WKN Uber Technologies-Aktie:

A2PHHG



Ticker-Symbol Uber Technologies-Aktie:

UT8



NYSE-Symbol Uber Technologies-Aktie:

UBER



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (19.02.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse von Jefferies & Co:Die Analysten von Jefferies & Co erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER).Die neuen Drei-Jahres-Ziele, die auf dem Investorentag des Unternehmens vorgestellt worden seien, "zeigen ein gesundes Gleichgewicht von Wachstum und Rentabilität" sowie "einen Weg für ein attraktives EBITDA-Wachstum und ein Aufwärtspotenzial gegenüber dem Konsens". Darüber hinaus würden die verbesserte Umwandlung des freien Cashflows und die Aktienrückkäufe "eine ganzheitlichere Geschichte schaffen, die wahrscheinlich bei den langfristigen Aktionären Anklang findet". Die Analysten würden die Wiederholung vieler der gleichen Botschaften aus dem Investoren-Update von 2022 durch Uber als "Bestätigung, dass die Strategie von Uber funktioniert", betrachten.Die Analysten von Jefferies & Co bewerten die Uber Technologies-Aktie unverändert mit "buy". Das Kursziel werde von 85,00 auf 95,00 USD angehoben. (Analyse vom 15.02.2024)Börsenplätze Uber Technologies-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:72,00 EUR -1,03% (19.02.2024, 12:55)