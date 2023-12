NYSE-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:

Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (29.12.2023/ac/a/n)



Tokio (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse von Nomura:Nomura streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER), erhöht aber das Kursziel.Mit einem Kursanstieg von 155% seit Jahresbeginn hätten die Investoren den Fahrdienstvermittler für die profitable Skalierung seines Geschäftsmodells und die Konsolidierung seiner Marktposition auf dem Ridesharing-Markt in den USA und Kanada belohnt, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Derzeit seien die meisten Katalysatoren für die Aktie bereits eingepreist und sie daher fair bewertet.Nomura hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Uber Technologies-Aktie von "buy" auf "neutral" herabgestuft und das Kursziel von 59 auf 62 USD angehoben. (Analyse vom 29.12.2023)Börsenplätze Uber Technologies-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:56,30 EUR -1,40% (29.12.2023, 13:42)