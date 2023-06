NYSE-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:

42,17 USD -3,10% (20.06.2023, 22:00)



ISIN Uber Technologies-Aktie:

US90353T1007



WKN Uber Technologies-Aktie:

A2PHHG



Ticker-Symbol Uber Technologies-Aktie:

UT8



NYSE-Symbol Uber Technologies-Aktie:

UBER



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (21.06.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse von Analyst Jason Helfstein von Oppenheimer:Jason Helfstein, Analyst von Oppenheimer, stuft die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) weiterhin mit "outperform" ein.Jason Helfstein habe das Kursziel für Uber von 55 auf 65 USD angehoben, da die Bewertungen der Mitbewerber höher seien und das Vertrauen in den Rückenwind für die Kunden des Unternehmens gestiegen sei. Trotz eines Kursanstiegs von 70% seit Jahresbeginn bleibe Uber einer der besten Large-Cap-Werte in der Berichterstattung des Unternehmens. Oppenheimer sei der Ansicht, dass Uber weiterhin von einer sich normalisierenden Verlagerung der Ausgaben von Gütern zu Dienstleistungen, von der Präsenz in den stärksten Verbraucherkategorien und vom Rückenwind durch die Rückkehr zur Arbeit profitieren werde. Die Aktie werde auch von der Aufnahme in den S&P 500 profitieren, die bereits im Dezember erfolgen könnte.Jason Helfstein, Analyst von Oppenheimer, stuft die Aktie von Uber Technologies unverändert mit "outperform" ein. (Analyse vom 21.06.2023)Börsenplätze Uber Technologies-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:38,68 EUR +0,10% (21.06.2023, 12:05)