Tradegate-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:

75,80 EUR +0,26% (16.02.2024, 12:42)



NYSE-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:

81,39 USD +2,83% (15.02.2024)



ISIN Uber Technologies-Aktie:

US90353T1007



WKN Uber Technologies-Aktie:

A2PHHG



Ticker-Symbol Uber Technologies-Aktie:

UT8



NYSE-Symbol Uber Technologies-Aktie:

UBER



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (16.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse von der Citigroup:Ronald Josey, Analyst der Citigroup, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER).Nach dem gestrigen Investoren-Update, bei dem das Management über den Erwartungen liegende Drei-Jahres-Wachstumsziele für Bruttobuchungen und EBITDA bekannt gegeben und einen Aktienrückkauf in Höhe von 7 Milliarden US-Dollar genehmigt habe, sei der Analyst zunehmend positiv für die Uber-Aktie gestimmt.Die wichtigste Erkenntnis sei die größere Gesamttransparenz gewesen, die das Management nun über seine Kernplattformen für Mobilität und Zustellung habe, da neuere Modalitäten und Angebote eine ausreichende Größenordnung erreicht hätten, um ein anhaltendes Wachstum und eine Verbesserung der Margen zu ermöglichen. Uber bleibe einer der Top-Picks der Citi im gesamten Internet-Sektor.Ronald Josey, Analyst der Citigroup, bewertet die Uber-Aktie weiterhin auf "buy". Das Kursziel werde von 83,00 auf 91,00 USD angehoben. (Analyse vom 15.02.2024)Börsenplätze Uber Technologies-Aktie: