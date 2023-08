NYSE-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:

46,96 USD +0,66% (02.08.2023, 21:59)



ISIN Uber Technologies-Aktie:

US90353T1007



WKN Uber Technologies-Aktie:

A2PHHG



Ticker-Symbol Uber Technologies-Aktie:

UT8



NYSE-Symbol Uber Technologies-Aktie:

UBER



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (03.08.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse von Analyst James Lee von Mizuho Securities USA:James Lee, Analyst von Mizuho Securities USA, stuft die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) nach dem Q2-Ergebnis weiterhin mit "buy" ein.Die EBITDA-Prognose von Uber habe die Erwartungen um 10% übertroffen, was auf Effizienzsteigerungen und eine verbesserte Wirtschaftlichkeit der Einheiten zurückzuführen sei, so der Analyst in einer Research-Note an die Investoren. Das Unternehmen sage, dass Uber bei rationalem Wettbewerb sein Margenziel in den letzten sechs Quartalen deutlich übertroffen habe. Mizuho erwarte, dass eine positive Mixverschiebung hin zu Premiumprodukten wie Flughafenfahrten und Reserve das EBITDA-Wachstum von Uber unterstützen werde. Für die Zukunft sehe Mizuho mehrere Hebel für das Unternehmen, um das EBITDA durch Werbung, Lieferproduktivität, niedrigere Versicherungskosten und eine größere Verbreitung von Mitfahrgelegenheiten zu steigern.James Lee, Analyst von Mizuho Securities USA, stuft die Aktie von Uber Technologies weiterhin mit "buy" ein und erhöht das Kursziel von 60 auf 63 USD. (Analyse vom 02.08.2023)Börsenplätze Uber Technologies-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:42,78 EUR -0,37% (03.08.2023, 11:27)