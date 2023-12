Tradegate-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:

55,55 EUR -1,86% (20.12.2023, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:

60,68 USD -2,32% (20.12.2023, 22:00)



ISIN Uber Technologies-Aktie:

US90353T1007



WKN Uber Technologies-Aktie:

A2PHHG



Ticker-Symbol Uber Technologies-Aktie:

UT8



NYSE-Symbol Uber Technologies-Aktie:

UBER



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (20.12.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse von der Citigroup:Die Analysten der Citigroup belassen die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) weiterhin auf "buy".Während die US-Internet-Werte im Jahr 2023 weitgehend überdurchschnittlich abgeschnitten hätten - unter anderem durch die mehrfache Expansion - sehe die Citi die Fundamentaldaten für 2024 besser positioniert als für 2023 und sehe eine gute Ausgangsposition für die Performance im Jahr 2024, so das Unternehmen in seinem Internet-Ausblick 2024.Die Dynamik in der zweiten Jahreshälfte 2023 im gesamten Internetsektor und insbesondere in den Teilsektoren Online-Werbung, E-Commerce, Marktplätze und Online-Reisen könne sich fortsetzen, so das Unternehmen, das davon ausgehe, dass der Internetsektor stärker sei als vor einem Jahr, da die meisten Unternehmen Kostensenkungen und Optimierungen durchgeführt hätten. Die Top-Picks von Citi in der Large-Cap-Gruppe für 2024 seien Meta, Amazon und Uber.Die Analysten der Citigroup bewerten die Aktie von Uber Technologies nach wie vor mit "buy" und erhöhen das Kursziel von 67 auf 75 USD. (Analyse vom 20.12.2023)Börsenplätze Uber Technologies-Aktie: