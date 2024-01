NYSE-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:

57,80 USD -0,77% (04.01.2024, 22:00)



ISIN Uber Technologies-Aktie:

US90353T1007



WKN Uber Technologies-Aktie:

A2PHHG



Ticker-Symbol Uber Technologies-Aktie:

UT8



NYSE-Symbol Uber Technologies-Aktie:

UBER



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (04.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Great Falls (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse von D.A. Davidson & Co.:D.A. Davidson & Co. erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) von 64 USD auf 80 USD und stuft den Titel weiterhin mit "buy" ein.D.A. Davidson habe die Aktie auch in seine "Best-of-Breed-Bison"-Initiative aufgenommen, die nach Unternehmen suche, die einen dauerhaften Wettbewerbsgraben, einen großen adressierbaren Markt mit günstigen langfristigen Trends und ein überzeugendes Risiko-Ertrags-Verhältnis bieten würden. D.A. Davidson sei der Meinung, dass Uber kaum etwas daran hindern könne, seine GAAP-Finanzen, die Generierung von freiem Cashflow und die freien Cashflow-Margen von nun an zu verbessern, was auf den Hebeleffekt des beständigen Umsatzwachstums des Unternehmens, die jüngste Konsolidierung in seinem Wettbewerbsumfeld und die Dauerhaftigkeit der erheblichen Kostensenkungen des Managements in der Pandemiezeit zurückzuführen sei.D.A. Davidson & Co. hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Uber Technologies-Aktie bestätigt. (Analyse vom 03.01.2024)Börsenplätze Uber Technologies-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:52,85 EUR -0,94% (04.01.2024, 22:26)