NYSE-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:

46,925 USD +0,59% (02.08.2023, 16:25)



ISIN Uber Technologies-Aktie:

US90353T1007



WKN Uber Technologies-Aktie:

A2PHHG



Ticker-Symbol Uber Technologies-Aktie:

UT8



NYSE-Symbol Uber Technologies-Aktie:

UBER



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (02.08.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse von der Citigroup:Ronald Josey, Analyst der Citigroup, stuft die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) unverändert mit "buy" ein und hebt das Kursziel von 57 USD auf 60 USD an.Der Analyst habe die Q2-Ergebnisse als "zunehmend positiv" für die Aktie bewertet. Uber verfüge über mehrere Hebel für ein anhaltendes Wachstum in den Bereichen Mobilität und Zustellung sowie eine Verbesserung der Rentabilität. Für die Zukunft erwarte Josey, dass sich die Frequenzraten weiter verbessern würden, dass Uber One einen größeren Prozentsatz der Buchungen ausmache und dass die Werbung eine höhere Gesamtrentabilität liefere.Ronald Josey, Analyst der Citigroup, bewertet die Uber Technologies-Aktie weiterhin mit "buy". (Analyse vom 02.08.2023)Börsenplätze Uber Technologies-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:42,80 EUR +0,75% (02.08.2023, 16:38)