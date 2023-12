NYSE-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:

Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (11.12.2023/ac/a/n)



Chicago (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse von Loop Capital:Die Analysten von Loop Capital stufen die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) weiterhin mit "buy" ein.Die Aktie sei nach der Ankündigung, dass sie in den S&P 500-Index aufgenommen werde, sprunghaft angestiegen und das Unternehmen überarbeite seine These und aktualisiere gleichzeitig seinen Bewertungsrahmen, so Loop in einer Research Note. Angesichts der angestrebten Rentabilitätskennzahlen des Managements und der aktuellen Bewertung von Tech-Mega-Caps gehe Loop nun von einem 18,5Fachen des erwarteten EBITDA-Multiplikators aus, gegenüber dem 15Fachen. Das Unternehmen füge hinzu, dass sich die Hausse weiterhin in den Ergebnissen niederschlage und dass beide On-Demand-Kategorien von Uber dauerhaftes Wachstum vor sich hätten.Die Analysten von Loop Capital stufen die Aktie von Uber Technologies unverändert mit "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 61 auf 74 USD. (Analyse vom 08.12.2023)Börsenplätze Uber Technologies-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:57,00 EUR -0,61% (11.12.2023, 11:09)