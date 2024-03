NYSE-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:

81,30 USD +0,33% (04.03.2024)



ISIN Uber Technologies-Aktie:

US90353T1007



WKN Uber Technologies-Aktie:

A2PHHG



Ticker-Symbol Uber Technologies-Aktie:

UT8



NYSE-Symbol Uber Technologies-Aktie:

UBER



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (05.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse von Argus Research:Bill Selesky, Analyst von Argus Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER).Die aktualisierten Finanzziele des Unternehmens hätten deutlich über den ursprünglichen Prognosen von Argus gelegen, da Uber in den nächsten drei Jahren ein Bruttobuchungswachstum im "mittleren bis hohen Zehnerbereich" und eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 30 bis 40% beim EBITDA erwarte, so der Analyst. Uber habe außerdem eine jährliche Umwandlung des freien Cashflows von 90% oder mehr in Aussicht gestellt, und insgesamt seien die vorgelegten Kennzahlen positiv für die kurz- und langfristigen Aussichten gewesen.Bill Selesky, Analyst von Argus Research, stuft die Uber Technologies-Aktie mit dem Votum "buy" ein und hebt das Kursziel von 69,00 auf 95,00 USD an. (Analyse vom 04.03.2024)Börsenplätze Uber Technologies-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:73,75 EUR -1,54% (05.03.2024, 12:00)