Börsenplätze Uber Technologies-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:

29,83 EUR +3,68% (03.08.2022, 16:42)



NYSE-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:

30,475 USD +4,19% (03.08.2022, 16:30)



ISIN Uber Technologies-Aktie:

US90353T1007



WKN Uber Technologies-Aktie:

A2PHHG



Ticker-Symbol Uber Technologies-Aktie:

UT8



NYSE-Symbol Uber Technologies-Aktie:

UBER



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (03.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) unter die Lupe.Der Taxi-Konkurrent Uber habe gestern mit seinen Q2-Zahlen positiv überrascht. Die Aktie habe deutlich zulegen können. Doch der Titel habe noch Luft nach oben. Das zumindest meine die Analysten von Raymond Jamres. Die Erholung des angeschlagenen Ridesharing-Riesen solle sich fortsetzen.Analyst Aaron Kessler habe die Uber-Aktie von "Market Perform" auf "Outperform" heraufgestuft und darauf hingewiesen, dass die Mobilitätsbuchungen des Unternehmens weiterhin Anzeichen einer starken Erholung zeigen würden und die Aktie von hier aus weiter steigen könnte. Das Unternehmen habe auch ein Kursziel von 38 Dollar für die Aktie gesetzt, was einen potenziellen Gewinn von 30 Prozent in der Zukunft bedeute.Uber habe gestern einen weiteren großen Verlust in der letzten Periode gemeldet, habe aber einen starken Umsatzanstieg und einen Anstieg der Mobilitätsbuchungen um 57 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnen können. "Uber zeigt eine starke EBITDA-Wirkung, die sowohl auf die Erholung des Volumens als auch auf die Steigerung der betrieblichen Effizienz zurückzuführen ist", habe Kessler geschrieben und hinzugefügt, dass die Aktien attraktiv erscheinen würden.Die Uber-Aktie ist sicherlich nichts für schwache Nerven, so Markus Bußler von "Der Aktionär". Oft habe es in der Vergangenheit regulatorische Probleme gegeben. Doch der Titel sehe technisch stark aus und die jüngsten Zahlen würden der Aufwärtstrend stützen. (Analyse vom 03.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link