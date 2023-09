Tradegate-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:

Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (15.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uber-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Uber-Aktie habe sich seit Jahresbeginn fast verdoppelt. Doch die Rally dürfte noch lange nicht vorbei sein. Derzeit bilde sie eine bullische Chartformation aus und stehe zudem kurz vor dem Sprung über einen wichtigen Widerstand. So könnten Trader von dem doppelten Kaufsignal profitieren.Die Uber-Aktie habe in den letzten 45 Tagen nach den starken Q3-Zahlen eine Cup & Handle Formation ausgebildet. Nun stehe der Titel kurz davor diese Formation mit dem Sprung über den Widerstand bei 48,90 Dollar aufzulösen. Die Chancen hierfür stünden gut. Das Volumen habe während der Aufwärtsbewegung der Formation zugenommen, was die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Ausbruchs erhöhe. Auch der MACD habe kurz vor der Aufwärtsbewegung ein bullishes Cross generiert.Sollte der Ausbruch gelingen, dürfte die Aktie problemlos bis zum ersten Widerstand bei 52 Dollar klettern. Werde auch dieser überwunden, liege das nächste Kursziel am April-Hoch bei 61,50 Dollar, kurz vor dem Allzeithoch bei 64,05 Dollar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Uber Technologies-Aktie: