NYSE-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:

39,25 USD +3,73% (18.05.2023)



ISIN Uber Technologies-Aktie:

US90353T1007



WKN Uber Technologies-Aktie:

A2PHHG



Ticker-Symbol Uber Technologies-Aktie:

UT8



NYSE-Symbol Uber Technologies-Aktie:

UBER



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (19.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Uber-Aktienanalyse von der Citigroup:Ronald Josey, Analyst der Citigroup, stuft die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) unverändert mit "buy" ein.Uber Technologies habe neue Produkte und Dienstleistungen vorgestellt, die den Komfort verbessern, Reibungsverluste verringern und die Hürden für die Nutzung des Dienstes senken würden. Von den angekündigten Produkten seien die Familienprofile und die Konten für Teenager am bedeutsamsten gewesen, da die mehr als 25 Millionen Teenager zwischen 13 und 17 Jahren in den USA und Kanada nun noch stärker mit der Marke und dem Service in Berührung kämen, so der Analyst. Er glaube, dass Uber sich durch Innovation von der Konkurrenz abhebe.Ronald Josey, Analyst der Citigroup, bewertet die Uber Technologies-Aktie weiterhin mit "buy". Das Kursziel laute nach wie vor 57,00 USD. (Analyse vom 18.05.2023)Börsenplätze Uber Technologies-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:36,46 EUR +0,94% (19.05.2023, 10:49)