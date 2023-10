Bonn (www.aktiencheck.de) - In dieser Woche werden deutlich mehr US-Daten veröffentlicht als in der vergangenen Woche, und die Unternehmensergebnisse dürften im Vordergrund stehen, so die Analysten von Postbank Research.



Am Dienstag würden die Einzelhandelsumsätze bekannt gegeben, die der Konsenserwartung zufolge weiter gewachsen sein dürften, wenn auch langsamer. Das gelte sowohl für die Gesamtumsätze als auch für die Umsätze ohne Kraftfahrzeuge und Kraftstoffe. In der Kontrollgruppe, die auch das Baugewerbe, Tabakwaren und Bürobedarf ausschließe, werde ein Rückgang erwartet. Die Analysten von Postbank Research werden weiterhin den Wohnungsmarkt beobachten, wo der NAHB-Optimismus-Index veröffentlicht wird und voraussichtlich unverändert bleiben dürfte. Der Konsens erwarte einen Rückgang der Baugenehmigungen, aber aufgrund der Wetterbedingungen einen Anstieg der Baubeginne. Die Verkäufe bestehender Eigenheime dürften erneut zurückgegangen sein, diesmal jedoch stärker, nämlich um -3,5% gegenüber -0,7% im August (auf Monatsbasis), was einem Rückgang um rund 100.000 Einheiten entsprechen würde.



Der Fokus der Marktteilnehmer dürfte sich in einer Woche, in der die Unternehmensberichte für das dritte Quartal im Vordergrund stehen und die Inflationsdaten möglicherweise immer noch hartnäckig hoch seien, auf die Einzelhandelsumsätze und die Daten zum Wohnungsmarkt richten. (Ausgabe vom 16.10.2023) (17.10.2023/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.