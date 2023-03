NYSE-Aktienkurs U.S. Bancorp-Aktie:

36,22 USD +1,86% (29.03.2023, 22:00)



ISIN U.S. Bancorp-Aktie:

US9029733048



WKN U.S. Bancorp-Aktie:

917523



Ticker-Symbol U.S. Bancorp-Aktie:

UB5



NYSE-Symbol U.S. Bancorp-Aktie:

USB



Kurzprofil U.S. Bancorp:



U.S. Bancorp (ISIN: US9029733048, WKN: 917523, Ticker-Symbol: UB5, NYSE-Symbol: USB) ist ein Finanzunternehmen aus den Vereinigten Staaten mit Firmensitz in Minneapolis, Minnesota. Das Unternehmen ist im Aktienindex S&P 500 gelistet und ist die fünftgrößte Bank in den Vereinigten Staaten. (30.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - U.S. Bancorp: Wichtiger Signalgeber - ChartanalyseDie U.S. Bancorp-Aktie (ISIN: US9029733048, WKN: 917523, Ticker-Symbol: UB5, NYSE-Symbol: USB) ist seit dem Abprall am Widerstand um 50 USD mit dem Verlaufshoch bei 49,95 USD vom 3. Januar deutlich unter Druck geraten, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei habe sich die Abwärtsdynamik mit dem Kursrutsch unter die Ichimoku-Wolke am 8. März bei 45,80 USD deutlich erhöht und das Papier sei bis zum 16. März bis auf 32,72 USD abgerutscht. Dann sei eine Erholung gestartet, die mit dem Verlaufshoch bei 37,85 USD am 10er-EMA ausgelaufen sei. Aktuell befinde sich das Papier erneut in einer Erholung am 10er-EMA.Der 10er-EMA gelte als wichtiger Signalgeber für den weiteren Kursverlauf, wobei Notierungen im übergeordneten Abwärtstrend unter oder um den 10er-EMA auf eher weiter fallende Kurse hindeuten würden. Die Aktie von U.S. Bancorp könnte nun erneut im Bereich um den 10er-EMA nach unten abprallen und dann die übergeordnete Abwärtsbewegung wieder aufnehmen. Die erste Anlaufmarke könnte bei einem erneuten Kursrückgang das noch offene Gap bei 35,62 USD sein. (Analyse vom 30.03.2023)Börsenplätze U.S. Bancorp-Aktie:Tradegate-Aktienkurs U.S. Bancorp-Aktie:33,42 EUR +1,92% (29.03.2023, 22:26)