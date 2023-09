NYSE-Aktienkurs U.S. Bancorp-Aktie:

35,15 USD -1,60% (15.09.2023, 22:00)



ISIN U.S. Bancorp-Aktie:

US9029733048



WKN U.S. Bancorp-Aktie:

917523



Ticker-Symbol U.S. Bancorp-Aktie:

UB5



NYSE-Symbol U.S. Bancorp-Aktie:

USB



Kurzprofil U.S. Bancorp:



U.S. Bancorp (ISIN: US9029733048, WKN: 917523, Ticker-Symbol: UB5, NYSE-Symbol: USB) ist ein Finanzunternehmen aus den Vereinigten Staaten mit Firmensitz in Minneapolis, Minnesota. Das Unternehmen ist im Aktienindex S&P 500 gelistet und ist die fünftgrößte Bank in den Vereinigten Staaten. (18.09.2023/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - U.S. Bancorp-Chartanalyse von BNP Paribas:Die Aktie von U.S. Bancorp (ISIN: US9029733048, WKN: 917523, Ticker-Symbol: UB5, NYSE-Symbol: USB) befindet sich seit dem Verlaufshoch bei 40,45 USD vom 04. August und dem Abprall am Widerstand um 40 USD in einem Abwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "daily Aktien" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei sei das Papier unter den 10er EMA und 50er EMA gefallen und habe auch die Unterstützung bei 36,20 USD aufgegeben, die damit zum Widerstand gedreht sei. Zudem sei es zu einer bärischen Überschneidung des 10er EMA unter den 50er EMA gekommen, was auf weitere Schwäche hindeute.Die Aktie der U.S. Bancorp befinde sich aktuell direkt an der unteren Begrenzung der Ichimoku-Wolke im Tageschart sowie an der Unterstützung im Bereich von 35 USD. Rutsche die Aktie hier nach unten durch, würde ein weiteres Schwächesignal generiert und ein Kursrückgang bis zur Unterstützung 33,90 USD wahrscheinlich werden. Aufhellen würde sich die Lage für das Papier erst wieder mit einem Durchbruch über den Widerstand bei 36,20 USD und den 50er EMA. (Analyse vom 18.09.2023)Börsenplätze U.S. Bancorp-Aktie:Tradegate-Aktienkurs U.S. Bancorp-Aktie:32,82 EUR -0,42% (18.09.2023, 08:05)