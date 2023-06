Tradegate-Aktienkurs U.S. Bancorp-Aktie:

30,52 EUR +4,74% (07.06.2023, 22:26)



NYSE-Aktienkurs U.S. Bancorp-Aktie:

32,63 USD +4,52% (06.06.2023, 22:00)



ISIN U.S. Bancorp-Aktie:

US9029733048



WKN U.S. Bancorp-Aktie:

917523



Ticker-Symbol U.S. Bancorp-Aktie:

UB5



NYSE-Symbol U.S. Bancorp-Aktie:

USB



Kurzprofil U.S. Bancorp:



U.S. Bancorp (ISIN: US9029733048, WKN: 917523, Ticker-Symbol: UB5, NYSE-Symbol: USB) ist ein Finanzunternehmen aus den Vereinigten Staaten mit Firmensitz in Minneapolis, Minnesota. Das Unternehmen ist im Aktienindex S&P 500 gelistet und ist die fünftgrößte Bank in den Vereinigten Staaten. (07.06.2023/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - U.S. Bancorp-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die U.S. Bancorp-Aktie (ISIN: US9029733048, WKN: 917523, Ticker-Symbol: UB5, NYSE-Symbol: USB) befindet sich seit dem Abprall am Widerstand um 50 USD im Februar 2023 in einer Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Am 7. März sei das Papier dabei unter die Ichimoku-Wolke im Tageschart gefallen und habe damit ein langfristiges Short-Signal generiert, welches im weiteren Verlauf auch bestätigt worden sei. Das Verlaufstief sei am 4. Mai bei 27,27 USD erreicht worden. Aktuell befinde sich das Papier in einer Erholung und direkt am Widerstand bei 32,70 USD.AusblickDie U.S. Bancorp-Aktie sei in den Vortagen bereits kräftig angestiegen und befinde sich kurzfristig überkauft am Widerstand. Der Widerstand werde durch den nur leicht darüber verlaufenden 50er-EMA weiter verstärkt. Zudem notiere das Papier weiter unter einer der sich deutlich ausgedehnten Ichimoku-Wolke, was ebenfalls bärisch zu sehen sei. Die Aktie könnte im Bereich um den 50er-EMA das Verlaufshoch der Erholung bilden und in der Folge den übergeordneten Abwärtstrend wieder aufnehmen. (Analyse vom 07.06.2023)Börsenplätze U.S. Bancorp-Aktie: