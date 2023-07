NYSE-Aktienkurs U.S. Bancorp-Aktie:

U.S. Bancorp (ISIN: US9029733048, WKN: 917523, Ticker-Symbol: UB5, NYSE-Symbol: USB) ist ein Finanzunternehmen aus den Vereinigten Staaten mit Firmensitz in Minneapolis, Minnesota. Das Unternehmen ist im Aktienindex S&P 500 gelistet und ist die fünftgrößte Bank in den Vereinigten Staaten. (20.07.2023/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - U.S. Bancorp: Kurzfristig überkauft - ChartanalyseDie U.S. Bancorp-Aktie (ISIN: US9029733048, WKN: 917523, Ticker-Symbol: UB5, NYSE-Symbol: USB) befindet sich seit dem Verlaufstief bei 27,27 USD vom 4. Mai in einem Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei habe die Aktie zunächst den 10er-EMA nach oben durchbrechen und damit kurzfristige Stärke zeigen können. In der Folge sei auch ein Hochlauf über den 50er-EMA gelungen, womit die Aufwärtsbewegung bestätigt worden sei. Anfang Juli sei es zu einer bullischen Überschneidung des 10er-EMA über den 50er-EMA und einem Ausbruch aus der Ichimoku-Wolke nach oben gekommen. Aktuell notiere das Papier direkt am 200er-EMA.Das Papier von U.S. Bancorp sei am Vortag mit einer langen bullischen Tageskerze aus dem Handel gegangen. Die Aktie habe von besser als erwarteten Quartalszahlen profitiert und habe die Analystenerwartungen bei Umsatz und Ergebnis übertreffen können. Aktuell sei das Papier allerdings kurzfristig überkauft und notiere ach dem starken vorherigen Hochlauf direkt am 200er-EMA. Hier könnte es zunächst zu einem Abprall nach unten und einem kurzen Rücklauf kommen. Der erwartete Rücklauf sollte aber im Bereich um den 10er-EMA wieder auslaufen und die übergeordnete Aufwärtsbewegung fortgesetzt werden. (Analyse vom 20.07.2023)Börsenplätze U.S. Bancorp-Aktie:Tradegate-Aktienkurs U.S. Bancorp-Aktie:33,94 EUR -2,25% (20.07.2023, 08:33)