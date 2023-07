NYSE-Aktienkurs U.S. Bancorp-Aktie:

32,99 USD -1,61% (06.07.2023, 22:00)



ISIN U.S. Bancorp-Aktie:

US9029733048



WKN U.S. Bancorp-Aktie:

917523



Ticker-Symbol U.S. Bancorp-Aktie:

UB5



NYSE-Symbol U.S. Bancorp-Aktie:

USB



Kurzprofil U.S. Bancorp:



U.S. Bancorp (ISIN: US9029733048, WKN: 917523, Ticker-Symbol: UB5, NYSE-Symbol: USB) ist ein Finanzunternehmen aus den Vereinigten Staaten mit Firmensitz in Minneapolis, Minnesota. Das Unternehmen ist im Aktienindex S&P 500 gelistet und ist die fünftgrößte Bank in den Vereinigten Staaten. (07.07.2023/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - U.S. Bancorp: Kurz vor Ausbruch - ChartanalyseDie U.S. Bancorp-Aktie (ISIN: US9029733048, WKN: 917523, Ticker-Symbol: UB5, NYSE-Symbol: USB) hatte sich in den Vormonaten in einem Abwärtstrend befunden, konnte aber seit dem Verlaufstief bei 27,27 USD vom 4. Mai eine Erholung einleiten, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diese Erholung befinde sich aktuell in einer Extension und könnte zu einem Trendwechsel in der Aktie von Short auf Long führen. Am Vortag sei die Aktie mit einer bullischen Tageskerze mit einem langen unteren Schatten und einem kleinen Kerzenkörper aus dem Handel gegangen und deute weiter steigende Kurse an.Die U.S. Bancorp-Aktie könnte die bullische Vortageskerze am heutigen Freitag bestätigen und vor einem Ausbruch über die Ichimoku-Wolke im Tageschart stehen. Und damit ein langfristiges Long-Signal generieren. Zu beachten sei zudem, dass der 10er-EMA kurz vor einer bullischen Überschneidung über en 50er-EMA stehe und der Aktie damit weiteren Auftrieb geben könnte. Eintrüben würde sich die Lage erst wieder mit einem Kursrutsch unter die Unterstützung bei 31,90 USD und einem Ausbruch nach unten aus der Ichimoku-Wolke. (Analyse vom 07.07.2023)Börsenplätze U.S. Bancorp-Aktie:Tradegate-Aktienkurs U.S. Bancorp-Aktie:30,30 EUR -1,94% (06.07.2023, 22:26)