NYSE-Aktienkurs U.S. Bancorp-Aktie:

33,74 USD +0,60% (10.07.2023)



ISIN U.S. Bancorp-Aktie:

US9029733048



WKN U.S. Bancorp-Aktie:

917523



Ticker-Symbol U.S. Bancorp-Aktie:

UB5



NYSE-Symbol U.S. Bancorp-Aktie:

USB



Kurzprofil U.S. Bancorp:



U.S. Bancorp (ISIN: US9029733048, WKN: 917523, Ticker-Symbol: UB5, NYSE-Symbol: USB) ist ein Finanzunternehmen aus den Vereinigten Staaten mit Firmensitz in Minneapolis, Minnesota. Das Unternehmen ist im Aktienindex S&P 500 gelistet und ist die fünftgrößte Bank in den Vereinigten Staaten. (11.07.2023/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - U.S. Bancorp-Aktienanalyse von BofA Securities:Erika Najarian, Analystin von BofA Securities, stuft die Aktie von U.S. Bancorp (ISIN: US9029733048, WKN: 917523, Ticker-Symbol: UB5, NYSE-Symbol: USB) von "neutral" auf "buy" hoch.Die Analystin sei der Ansicht, dass der Fokus der Anleger auf die Kapitalbildung "die Aufmerksamkeit von einem der qualitativ hochwertigsten Geschäftsbereiche" im US-Bankensektor abgelenkt habe, und füge hinzu, dass die EPS-Verteidigungsfähigkeit der Bank "unterschätzt" werde. Sie sehe U.S. Bancorp als einen Outperformer während des nächsten Kreditzyklus, wobei sie ihre "historisch starke Underwriting-Kultur", den diversifizierten Kreditbestand und das unterdurchschnittliche Engagement in anfälligen Sektoren wie Gewerbeimmobilien anführe.Erika Najarian, Analystin von BofA Securities, stuft die U.S. Bancorp-Aktie von "neutral" auf "buy" herauf. Das Kursziel werde von 38,00 auf 40,00 USD erhöht. (Analyse vom 11.07.2023)Börsenplätze U.S. Bancorp-Aktie:Tradegate-Aktienkurs U.S. Bancorp-Aktie:31,32 EUR +2,15% (11.07.2023, 12:35)