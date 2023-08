Tradegate-Aktienkurs U.S. Bancorp-Aktie:

34,08 EUR -1,27% (17.08.2023, 22:26)



NYSE-Aktienkurs U.S. Bancorp-Aktie:

37,05 USD -1,57% (16.08.2023, 22:00)



ISIN U.S. Bancorp-Aktie:

US9029733048



WKN U.S. Bancorp-Aktie:

917523



Ticker-Symbol U.S. Bancorp-Aktie:

UB5



NYSE-Symbol U.S. Bancorp-Aktie:

USB



Kurzprofil U.S. Bancorp:



U.S. Bancorp (ISIN: US9029733048, WKN: 917523, Ticker-Symbol: UB5, NYSE-Symbol: USB) ist ein Finanzunternehmen aus den Vereinigten Staaten mit Firmensitz in Minneapolis, Minnesota. Das Unternehmen ist im Aktienindex S&P 500 gelistet und ist die fünftgrößte Bank in den Vereinigten Staaten. (17.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - U.S. Bancorp-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Aktie der U.S. Bancorp (ISIN: US9029733048, WKN: 917523, Ticker-Symbol: UB5, NYSE-Symbol: USB) konnte seit dem Verlaufstief bei 32,72 USD vom 4. Mai kräftig ansteigen und im Verlaufshoch am 4. August 40,45 USD erreichen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Den Widerstand um 40 USD habe die Aktie aber nicht nachhaltig überwinden können und sei hier nach unten abgeprallt. Aktuell befinde sich das Papier in einer Korrektur und nähere sich dem 50er-EMA im Tageschart bei 36,64 USD. Der 50er-EMA gelte oft als Anlaufmarke einer Korrektur in der Extension. Nur kurz darunter befinde sich die Unterstützung um 36,20 USD.AusblickDie Aktie von U.S. Bancorp könnte noch etwas nachgeben und dann im Bereich der Unterstützung um 36,20 USD und des 50er-EMA um 36,60 USD ein Verlaufstief bilden. Hier könnte es dann zunächst zu einem Abpraller nach oben und einer Gegenbewegung kommen. Die erste Anlaufmarke einer Erholung wäre dann der um 37,90 USD. Darüber wäre dann ein weiterer Hochlauf zum 200er- und 10er-EMA bei 38,80 USD zu erwarten. Rutsche das Papier hingegen unter die Unterstützung bei 36,20 USD, wäre ein weiterer Rücklauf bis zur Unterstützung bei 33,90 USD zu erwarten. (Analyse vom 17.08.2023)Börsenplätze U.S. Bancorp-Aktie: