Eine fundierte Beurteilung der Konzentrationsrisiken sei daher unverzichtbar. Dies erfordere eine tiefgehende Analyse der fundamentalen Bewertungen der betreffenden Unternehmen und Sektoren. Eine umfangreiche Auswertung der US-Investmentbank Goldman Sachs über einen Zeitraum von zwei Jahrhunderten habe gezeigt, dass Perioden mit hoher Marktkonzentration per se nicht neu seien, so Curac: "Die Konzentrationsphasen bergen nur dann ein erhöhtes Risiko, wenn die Konzentration nicht auf fundamentaler Stärke, sondern auf bloßer Hoffnung beruht."



Und genau das unterscheide die derzeit dominierenden Unternehmen etwa von den Börsenstars des Jahres 2000: "Die Dominanz der "Glorreichen Sieben" und "GRANOLAS" ist wohl begründet. Sie beruht auf hoher Profitabilität, starker Preissetzungsmacht, Innovationsfähigkeit und robusten Bilanzen", erläutere Curac.



Anleger sollten dennoch ihr Augenmerk auch auf Sektoren und Regionen außerhalb dieser dominanten Gruppen richten. Dort gebe es ebenfalls Wachstumspotenzial und die Aussicht auf stabile Wertentwicklungen und es ließe sich eine ausgewogene Balance im Portfolio erreichen, empfehle Christian Curac: "Der Gesundheitssektor beispielsweise bietet hohes strukturelles Wachstum und derzeit noch relativ günstige Bewertungen. Diese Kombination gibt es durchaus noch in einigen Marktsegmenten." In jedem Fall sei eine kontinuierliche Fundamentalanalyse durchzuführen, die mit der Beachtung von Momentumtendenzen zu kombinieren sei, die in beide Richtungen ausschlagen könnten. Dies sei eine zwar aufwändige aber auch effektive Methode, um Marktphasen mit erhöhter Konzentration zu begegnen. (20.03.2024/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Taugt der MSCI World-Index noch, um den weltweiten Aktienmarkt zu beurteilen? Immerhin nehmen US-amerikanische Unternehmen darin einen Anteil von nahezu 71 Prozent ein, so Christian Curac, Fondsmanager der Fürst Fugger Privatbank.Gleichzeitig zeige dies eindrucksvoll die Kraft und Innovationsfähigkeit der US-amerikanischen Wirtschaft. Weiterhin würden die Technologie- und Kommunikationsunternehmen dominieren. Ihre Sektoren stünden mittlerweile bereits für fast ein Drittel des MSCI World und sogar für etwa 38 Prozent im S&P 500. Hinzu komme noch die Marktbeherrschung durch einzelne Top-Unternehmen, in den USA die "Magnificent Seven" genannt, hier in Europa die elf sogenannten "GRANOLAS". "Die starke Konzentration zeigt nicht nur die Leistungsfähigkeit dieser Firmen, sondern sie stellt eine Herausforderung für Anleger dar, die eine ausgewogene Diversifikation ihres Portfolios anstreben", so Curac.