Unter der Annahme, dass Wahlen Unsicherheiten beseitigen würden müssten sich Aktienmärkte erholen. Allerdings stehe dies im Widerspruch zu der Tatsache, dass der Ausgang der Zwischenwahlen (Demokraten versus Republikaner) keinen spürbaren Einfluss auf die Gesamtperformance der Aktienmärkte habe.



Ein Blick auf die Daten zeige auch, dass negative Marktrenditen vor den Zwischenwahlen in den 1960er und 1970er Jahren vorgeherrscht hätten. Lasse man diesen Zeitraum bei der Analyse außer Acht, so entspreche die durchschnittliche 12-Monats-Rendite des S&P 500 vor den Zwischenwahlen in etwa der durchschnittlichen Jahresperformance des Index.



Mit Blick auf die möglichen Ergebnisse der Zwischenwahlen 2022 scheine es am 8. November am wahrscheinlichsten, dass die Demokraten den Senat behalten und die Republikaner das Repräsentantenhaus gewinnen würden. Dieses Szenario habe in der Vergangenheit zu zahlreichen Verfahrensfragen, teilweisen Regierungsstillständen und Diskussionen über die Schuldengrenze geführt, was im Grunde zu Stillstand geführt habe.



Das nächste wahrscheinlichste Szenario sei, dass die Demokraten beide Kammern gewinnen würden. Dies könnte zu höheren Ausgaben mit weiteren "Build Back Better"-Gesetzen hinsichtlich staatlicher Studentenkredite, grüner Klima-Infrastruktur oder Kinderbetreuung führen.



Im unwahrscheinlichsten Szenario, bei dem die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat erringen würden, würden die Republikaner wahrscheinlich versuchen, ein Steuer- und Einwanderungsgesetz zu verabschieden. Doch ohne eine "Super-Mehrheit" (60 Sitze) müssten sie mit Demokraten rechnen, die die Filibuster-Regel anwenden.



Finanzmarktbeobachter mögen die Zwischenwahlen als Erklärung für die Bewegungen am US-Aktienmarkt um den 8. November heranziehen, doch handele es sich dabei nach Erachten von La Française AM hauptsächlich um ein "Getöse", das auf lange Sicht wenig bis gar keine Auswirkungen habe. Ein Sieg der Demokraten in beiden Kammern würde allenfalls zu höheren Ausgaben führen, was wiederum höhere Zinsen und einen stärkeren US-Dollar zur Folge haben könnte. (21.10.2022/ac/a/m)







