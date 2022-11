Doch wie uns James Carville schon 1992 gelehrt habe: "It's the economy, stupid." 30 Jahre später scheine dies immer noch der Fall zu sein: Inflationsängste und die Furcht vor einer Rezession würden die Diskussionen und die Umfragen beherrschen. Daher liege das Momentum auf Seiten der Republikaner. BlueBay Asset Management gehe davon aus, dass sie die Kontrolle über das Repräsentantenhaus und den Senat erlangen würden. Wenn die unentschlossenen Wähler sich weiter auf die Seite der Republikaner schlagen würden, sei es durchaus möglich, dass die Partei 35 bis 40 Sitze im Repräsentantenhaus hinzugewinnt und sogar 53 oder 54 Sitze im Senat erringe.



Obwohl dieses Szenario als große Veränderung in Washington angesehen werden werde, erwarte BlueBay Asset Management eine relativ gedämpfte Reaktion der Finanzmärkte. Die Rückkehr zu einer geteilten Regierung werde von den Märkten in der Regel positiv bewertet. Im aktuellen Umfeld gehe BlueBay Asset Management aber nicht davon aus, dass sich ein politischer Konsens abzeichne. Stattdessen rechne man mit einem Ende der gesetzgeberischen Prioritäten der Demokraten und einem republikanischen Kongress, der mehr an der Positionierung der Partei für 2022 interessiert sei als an der Unterstützung von Gesetzen, die es auf den Schreibtisch des Präsidenten schaffen könnten.



Infolgedessen halte BlueBay Asset Management es für unwahrscheinlich, dass die beiden Parteien eine gemeinsame legislative Basis finden würden. Das gelte selbst für Bereiche, in denen es vielleicht eine gewisse Übereinstimmung gebe - etwa bei der Regulierung der Technologiebranche oder bestimmten Bereichen der Gesundheitsreform. Anders ausgedrückt: Die Dysfunktion in Washington werde sich eher verschlimmern als verbessern. Das könnte dazu führen, dass angesichts der verlorenen Kontrolle im Kongress die Regierungsbehörden ihre Befugnisse nutzen würden, um die Agenda der Demokraten durchzusetzen (zum Beispiel eine aggressivere Börsenaufsicht SEC unter Gary Gensler).



Vor diesem Hintergrund werde sich die Aufmerksamkeit der Märkte schnell von der Politik zurück auf die Inflation und die Wahrscheinlichkeit einer Rezession verlagern. Wenn man Carville also frage, würde er uns vielleicht daran erinnern, dass die Märkte in diesem Jahr und bis ins Jahr 2023 von der US-Notenbank abhängen würden: It’s the FED, stupid! (07.11.2022/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Da bei den sogenannten Midterms traditionell die Minderheitspartei bevorzugt wird und angesichts der schwachen Beliebtheitswerte von Präsident Joe Biden, gehen die Republikaner als Favoriten in diese Wahlsaison, so Andrzej Skiba, Partner und Head of US Credit bei BlueBay Asset Management.Das spiegele sich in der Konsenseinschätzung wider, dass die Republikaner das Repräsentantenhaus zurückerobern könnten. Ein republikanischer Sieg im Senat hingegen werde als schwieriger eingeschätzt, da dort nur 34 Sitze neu besetzt würden und von diesen bereits 21 in republikanischer Hand seien. Außerdem habe es noch im September so ausgesehen, als könnten die Demokraten ihre Sitze im Senat verteidigen und möglicherweise sogar neue hinzugewinnen.