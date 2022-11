Hamburg (www.aktiencheck.de) - Bei den US-Zwischenwahlen am Dienstag (08.11.) werden die Demokraten höchstwahrscheinlich in beiden Häusern die bisherige Mehrheit verlieren, glaubt man den Wettquoten und den Umfragen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.



Beim Abgeordnetenhaus würden die Republikaner laut Umfragen relativ komfortabel führen, beim Senat sei das Rennen etwas knapper. Für den demokratischen Präsidenten Joe Biden würde das Regieren in diesem Fall extrem schwer werden. Beobachten sollte man auch die Gouverneurswahlen, die in 36 Bundesstaaten abgehalten würden. Teilweise würden sich extrem radikale Kandidaten unter den republikanischen Bewerbern befinden, darunter Doug Mastriano, der um das Gouverneursamt in Pennsylvania kandidiere und der weiterhin die Überzeugung vertrete, die Präsidentschaftswahl sei gestohlen worden. (03.11.2022/ac/a/m)



