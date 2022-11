Für Sascha Sadowski, Marktexperte beim Online-Broker LYNX sei das eigentlich eine gute Nachricht: "Ein Blick auf die Statistik zeigt, dass Aktien tendenziell ihre beste Performance nach den Wahlen erzielen, wenn die Regierung geteilt ist, insbesondere wenn ein demokratischer Präsident mit einem Kongress zusammentrifft, in dem entweder das Repräsentantenhaus oder der Senat oder beide von Republikanern kontrolliert werden. Derzeit sieht es ja stark danach aus, als würden die Republikaner zumindest das Repräsentantenhaus übernehmen", fasse er zusammen. Die Gründe dafür lägen für ihn auf der Hand: "Bei einer geteilten Regierung kann keine der beiden Parteien durchregieren, das heißt es ist weniger mit drastischen politischen Maßnahmen und Änderungen zu rechnen - und der Markt mag Vorhersehbarkeit. Das gilt umso mehr in der aktuell unsicheren gesamtpolitischen Lage der Welt."



So könnte ein republikanisch dominiertes Repräsentantenhaus weitere Stimulus-Pakete der Demokraten sowie staatliche Investitionsprogramme verhindern. "In den USA herrscht wie auch in Europa Inflation - und das Geld, das die Regierung an die Bürger und Unternehmen ausschüttet, sei es als Investition oder als Stimulus, könnte die Inflation noch weiter ansteigen lassen. Wenn nun die Republikaner die Macht haben, weitere Staatsausgaben in dieser Richtung zu blockieren, dürften die Märkte darauf positiv reagieren."



Doch damit, dass diese positive Reaktion die Märkte aus dem Territorium der Bären herausführen werde, rechne der Experte nicht. "Um die Märkte nachhaltig ins Plus zu katapultieren war das Wahlergebnis zu knapp - dafür hätte es schon eine deutliche Mehrheit der Republikaner in beiden Häusern gebraucht. Hinzu kommt, dass das Ergebnis in einigen Staaten bis jetzt noch nicht vorliegt und die Auszählung könnte sich auch noch einige Zeit hinziehen. Dadurch könnte der positive Effekt auf die Märkte auch verpuffen und weit weniger stark ausfallen als bei einem klaren Wahlergebnis." (11.11.2022/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Vor der Zwischenwahl in den USA hofften viele Marktteilnehmer, dass sie den Aktienmärkten neuen Aufwind verschaffen könnte, so die Experten vom Online-Broker LYNX.Insbesondere ein klarer Sieg der Republikaner hätte nach Meinung vieler einen positiven Effekt haben können. Danach sehe es derzeit jedoch nicht aus. Weder hätten die Republikaner einen Erdrutschsieg verbuchen, noch beide Häuser übernehmen können. Aktuell sehe es danach aus, dass die Grand Old Party zwar das Repräsentantenhaus mit 207 gegen 184 Sitze kontrollieren werde, doch im Senat hätten sie einen Sitz abgeben müssen, wodurch es 46 zu 48 für die Demokraten stehe.