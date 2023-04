14:30 Uhr | US-Wohnungsmarktdaten für März



Baugenehmigungen. Aktuell: 1,413 Millionen. Erwartet: 1,45 Millionen. Vorher: 1,55 Millionen



Baubeginne. Aktuell: 1,420 Millionen. Erwartet: 1,4 Millionen. Vorher: 1,32 Millionen (18.04.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Zahl der Baubeginne und Baugenehmigungen in den USA ist im März im Vergleich zum Vormonat gesunken, so die Experten von XTB.Dennoch stabilisiere sich der Wohnungsmarkt, nachdem er durch höhere Hypothekenzinsen in Mitleidenschaft gezogen worden sei. Trotzdem sei der Wohnungsmarkt immer noch viel schwächer als noch vor gut einem Jahr. Und weitere Zinserhöhungen könnten den Zustand des Sektors im Laufe dieses Jahres noch weiter verschlechtern.