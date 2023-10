Linz (www.aktiencheck.de) - Die gestern veröffentlichten US-Wirtschaftsdaten fielen gemischt aus, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Positiv überrascht hätten die Auftragseingänge der Industrie, die von -2,1% auf +1,2% gestiegen seien. Auf der anderen Seite hätten der ADP Bericht zum Arbeitsmarkt und die Aufträge für Konsumgüter enttäuscht.



So sei es nicht verwunderlich, dass der USD die Stärke nicht habe halten können. Der EUR/USD-Kurs sei von 1,0450 bis auf 1,0530 gestiegen. Der Fokus liege nun auf dem US-Arbeitsmarkt, zu dem die Daten am Freitag veröffentlicht würden. Im Vorfeld sollten die Marktbewegungen überschaubar sein und im Bereich 1,0450 bis 1,0620 bleiben. (05.10.2023/ac/a/m)



Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



mehr >