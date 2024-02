Linz (www.aktiencheck.de) - Vergangenen Freitag verlieh erstmal die Veröffentlichung der US-Produzentenpreise dem US-Dollar etwas Stärke, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Dieser Optimismus sei nach Bekanntwerden des Stimmungsbarometers der University of Michigan zügig gebremst worden. Demnach halte die Konsumflaute in den USA weiterhin an. Insgesamt zeige sich die US-Wirtschaft jedoch weiterhin äußerst stabil und das BIP wachse unbeeindruckt. Trotz massiver Zinserhöhungen scheine ein Soft Landing immer wahrscheinlicher.



In der Eurozone hingegen stagniere die Wirtschaft seit mehreren Quartalen. Wichtige Daten wie Einkaufsmanagerindices aus der Eurozone sowie der ifo Geschäftsklimaindex könnten am Donnerstag und Freitag für Bewegung sorgen und sollten im Auge behalten werden. Die Stütze bei 1,0725 sei vergangene Woche unterschritten worden und habe Kurse bis 1,0695 erreicht. Widerstände und zugleich Chancen bei Entwicklungen nach oben lägen im Bereich zwischen 1,0800 bzw. 1,0830. (20.02.2024/ac/a/m)





