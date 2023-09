Die Industrieproduktion sei im Juli um 1,0 Prozent gestiegen, was etwa dem Dreifachen der Konsensschätzungen entspreche und den stärksten Anstieg seit Januar zeige. Stelle sich die Frage, ob der bislang zu beobachtende Rückgang der US-Inflation fortgesetzt werden könne, wenn die US-Wirtschaft auf Expansionskurs und der Arbeitsmarkt weiter robust bleibe. Diese Sorge habe sich auch dem FED-Sitzungsprotokoll entnehmen lassen. Die meisten FED-Vertreter würden Aufwärtsrisiken für die Inflation sehen, die eine weitere Straffung der Geldpolitik erfordern könnte.



Zinsen auf US-Staatsschulden würden eine Billion US-Dollar übersteigen



Anfang August habe die Ratingagentur Fitch das langfristige Schuldenrating der Vereinigten Staaten von AAA auf AA+ herabgestuft. Der Schuldenstand der USA werde von 98 Prozent des BIP im Jahr 2023 auf 118 Prozent des BIP im Jahr 2033 ansteigen. Bis zum Jahr 2053 werde die Verschuldung der USA im Verhältnis zum BIP voraussichtlich auf alarmierende 195 Prozent ansteigen. Die US-Zinskosten in 2022 seien um rund 50 Prozent auf fast 1 Billion Dollar pro Jahr gestiegen.



Druck auf die europäischen Haushalte bleibe bestehen



Die Wirtschaft der Eurozone sei im zweiten Quartal 2023 laut einer ersten Schnellschätzung um bescheidene 0,3 Prozent gewachsen. Die höheren Zinssätze zur Bekämpfung der Inflation würden ihre Schatten vorauswerfen, da sie es für Haushalte und Unternehmen teurer machen würden, Kredite aufzunehmen, zu investieren und auszugeben. Auf Jahresbasis habe die Eurozone ein Wachstum von nur 0,6 Prozent verzeichnet, das schlechteste Ergebnis seit der Rezession von 2020/21. (06.09.2023/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Die Dynamik der globalen Wirtschaft schwächt sich weiter ab, so Tobias Friedrich, Senior Manager Products & Markets bei Santander Asset Management.So stecke gemäß den jüngsten Einkaufsmanagerindices die weltweite Industrie in einer Rezession. Auch der Dienstleistungsbereich verliere deutlich an Schwung. Trotz großer Unterschiede zwischen den einzelnen Volkswirtschaften lasse sich für die Weltwirtschaft insgesamt eine verhaltene Wachstumsdynamik feststellen. Einen Lichtblick gebe es allerdings, denn bislang würden sich keine langen und tiefen Abschwünge abzeichnen.US-Wirtschaft sei der Gewinner