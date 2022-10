Die aktuell größte Herausforderung bleibe auch in den USA die Inflationsbekämpfung. Während im August die Gesamtinflation im Jahresvergleich vor allem wegen gesunkener Kraftstoffpreise weiter auf 8,3% zurückgegangen sei, sei die Kerninflationsrate überraschend von 5,9% auf 6,3% gestiegen - ein neuer Höchststand im laufenden Zyklus. Ausschlaggebend gewesen sei der außergewöhnlich deutliche Anstieg der Wohnkosten um 0,7% gegenüber dem Vormonat. Letztere würden fast ein Drittel des gesamten Warenkorbs zur Berechnung der Verbraucherpreisinflation ausmachen. Noch also scheine sich die robuste US-Wirtschaft nicht genug abzuschwächen, um den Preisdruck zu verringern. Dazu würde vermutlich selbst ein weiterer Anstieg der Erwerbsquote vorerst wenig beitragen.



Außerdem würden auch in den USA staatliche Leistungen wegen der gestiegenen Inflation erhöht, was besonders die Einnahmen sowie den Konsum der Haushalte mit geringem Einkommen stütze. Die verfügbaren Einkommen könnten nach Abzug der Inflation 2023 um etwa 3,5% steigen - ein Prozentpunkt mehr als im Durchschnitt der vergangenen 20 Jahre. Steigende Lohnkosten könnten einige Branchen belasten - zyklische und lohnsensible Bereiche wie Wohnen, Restaurants und medizinische Versorgung würden aktuell die Inflation anheizen. Das erhöhe das Risiko einer Lohn-Preis-Spirale. Die positiven Effekte einer Erholung des für die US-Wirtschaft sehr wichtigen privaten Konsums könnten dem aber entgegenwirken.



Von einer Erholung sei die deutsche Volkswirtschaft weit entfernt. Im Gegenteil: Nicht nur nach Einschätzung des Münchner Wirtschaftsforschungsinstituts ifo rutsche Deutschland in eine Rezession - oder sei dort bereits angekommen. Für diesen Befund sprächen die jüngsten Konjunkturdaten. Nach dem erneuten, zum Teil deutlichen Rückgang der Einkaufsmanagerindices für das Verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor habe auch der ifo-Geschäftsklimaindex für September eine weitere Verlangsamung des Wachstums in Deutschland im Vergleich zum Vormonat bestätigt. Nach 88,6 Punkten im August sei das aussagekräftige Stimmungsbarometer der deutschen Wirtschaft auf 84,3 Indexpunkte deutlich zurückgefallen. Damit stehe der konjunkturelle Frühindikator so tief wie zuletzt im Mai 2020.



Der Rückgang habe sich in der Komponente zur aktuellen Lage vollzogen, besonders aber bei den Erwartungen. Alle befragten Branchen seien betroffen gewesen. Besonders schlecht sei die Stimmung im Einzelhandel. Dort seien die Erwartungen auf ein historisches Tief gefallen. Die deutsche Wirtschaft, die im 2. Quartal dieses Jahres noch überraschend um 0,1% gegenüber dem Vorquartal gewachsen sei, würden gleich mehrere Krisenfaktoren belasten, die sich zum Teil gegenseitig verstärken würden: Globale Lieferkettenprobleme als Folge der Pandemie und des Kriegs in der Ukraine, steigende Inflation und Zinsen sowie hohe Energiekosten und Versorgungsunsicherheit. Die OECD prognostiziere nun für 2023 ein BIP-Minus von 0,7%. (Ausgabe Oktober 2022) (11.10.2022/ac/a/m)







Bonn - Das Treffen der US-Notenbanker im September brachte zwei Erkenntnisse: Erstens wird der aktuelle Zinserhöhungszyklus der Federal Reserve (FED) länger andauern als bislang erwartet, und zweitens befindet sich die Volkswirtschaft der USA in einer besseren Verfassung als zuletzt befürchtet, so die Analysten von Postbank Research in der aktuellen Ausgabe von "Kapitalmarktausblick".Für 2022 prognostiziere die FED nur noch einen minimalen Zuwachs von 0,2% beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) - eine Rezession erwarte sie, anders als die Deutsche Bank, aber nicht. So deute eine Reihe von Indikatoren auf ein moderates Wachstum der Konsumausgaben und der Produktion hin. Die Beschäftigungszuwächse hätten sich robust entwickelt und die Arbeitslosenquote sei niedrig geblieben.