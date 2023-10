Small und Mid Caps bieten Diversifikation



Der S&P 500 konzentrieré sich zunehmend auf einige wenige Mega-Cap-Unternehmen aus dem Technologiebereich. Tatsächlich seien eine Handvoll US-Aktien so hoch bewertet, dass sie den Börsenwert ganzer Märkte übertreffen würden. Ende August beispielsweise hätten die "Super 7" US-Aktien - Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL), Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT), Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL), Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA), Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) und Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) - einen größeren Teil des Weltindices MSCI ACWI ausgemacht als die Märkte Frankreichs, Chinas, des Vereinigten Königreichs und Japans zusammen (Quelle: Refinitiv, Schroders. Stand 31.08.2023)



Kleinere US-Unternehmen würden ein viel stärker diversifiziertes Engagement in die US-Wirtschaft und damit ein anderes Risikoprofil bieten.



Kleinere Unternehmen würden von der Verlagerung hin zu Dienstleistungen und dem "Reshoring"-Trend profitieren



Kleinere, stärker auf das Inland ausgerichtete Unternehmen in den USA seien häufig besser positioniert, um von den sich ändernden Trends in der US-Wirtschaft zu profitieren. Denn auch wenn die Verbraucher ihren Konsum nicht deutlich einschränken würden, würden sie ihre Ausgaben doch von Waren wieder hin zu Dienstleistungen verlagern. Die Güterwirtschaft sei so während der Covid-19-Pandemie kaum beeinträchtigt worden, während die Dienstleistungsbranche weitgehend runtergefahren worden sei. Die Gewinne kleinerer Unternehmen seien viel stärker auf Dienstleistungen ausgerichtet, was das relative Gewinnwachstum weiter begünstigen dürfte.



Ein weiterer Trend, der sich bereits vor der Covid-19-Krise abgezeichnet, sich aber seitdem beschleunigt habe, sei der Anstieg der Investitionsausgaben in den USA. Vielerorts komme die Globalisierung zum Halt und es gebe eine starke Bewegung hin zur Rückverlagerung von Lieferketten in das Inland. Die US-Regierung biete wichtige Anreize zur Förderung der heimischen Produktion, die in Gesetzen wie dem "Chips and Science Act" sowie dem "Inflation Reduction Act" aus dem Jahr 2022 verankert seien. Das bereits 2021 eingeführte Infrastrukturförderungsgesetz sorge für zusätzlichen Rückenwind. Hinzu kämen die Bemühungen um eine Verringerung der CO2-Emissionen sowie Investitionen in die Automatisierung, um dem Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken.



Das Umsatzwachstum kleinerer Unternehmen korreliere in hohem Maße mit dem Wachstum der US-Investitionen. Darin spiegele sich die weitgehende Ausrichtung der Small Cap-Unternehmen auf das Inland im Vergleich zu den Large Caps wider. Dieses Inlandsengagement schütze die Unternehmen auch vor währungsbedingten Renditeschwankungen in Märkten außerhalb des US-Dollar-Heimatmarktes.



Ein "Small Cap" im US-Universum sei nicht unbedingt klein



Und schließlich bleibe anzumerken, dass angesichts der Größe der US-Wirtschaft selbst "kleine" US-Unternehmen im internationalen Vergleich groß seien. Dies sei gerade in einer Zeit wichtig, in der Anleger wieder mit dem Thema Risiko konfrontiert seien, weil die Liquidität aufgrund steigender Zinsen knapper werde. Mit Marktbewertungen von bis zu 20 Milliarden US-Dollar seien US-amerikanische Small- und Mid-Caps jedoch eine liquide Anlageklasse - und eine, die voller Chancen stecke. (26.10.2023/ac/a/m)







