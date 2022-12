Von einer signifikanten Verlangsamung der ökonomischen Aktivität in den USA könne aktuell jedenfalls keine Rede sein. Eine Schätzung der regionalen Notenbank in Atlanta prognostiziere derzeit auf Basis der Datenlage ein annualisiertes BIP-Wachstum von 4% im 4. Quartal gegenüber dem Vorquartal. Die Deutsche Bank erwarte für das Gesamtjahr 2022 einen Zuwachs von 1,8% und für 2023 von 0,4%.



Im kommenden Jahr werde die US-Wirtschaft im 1. Halbjahr zwar voraussichtlich in eine leichte reale Rezession abgleiten - die inflationsbereinigte Wirtschaftsleistung also schrumpfen. Das nominale Wachstum dürfte aber zulegen. Das größte Abwärtsrisiko in den USA bleibe mittelfristig eine Überhitzung der Konjunktur in Verbindung mit einer hohen Inflation. Sollte der Inflationsdruck nicht weiter nachlassen, könnte die US-Notenbank FED zusätzliche Zinserhöhungen beschließen. In diesem Jahr dürfte noch ein weiterer Schritt um 50 Basispunkte erfolgen.



In der Eurozone sei das BIP in den ersten drei Quartalen des Jahres gewachsen. Wesentliche Treiber seien die Lockerung von Corona-Maßnahmen, intaktere globale Lieferketten und fiskalische Anreize gewesen. Im September hätten die Einzelhandelsumsätze überrascht. Das saisonbereinigte Absatzvolumen habe gegenüber August um 0,4% zugelegt, sei aber auf Jahressicht um 0,6% gefallen.



Die Deutsche Bank gehe davon aus, dass sich das europäische Wirtschaftswachstum bereits verlangsame, weil die hohe Inflation den privaten Verbrauch bremse. Außerdem dürften hohe Energiepreise die Kosten der Unternehmen und ein Mangel an qualifizierten Arbeitskräften die Produktionsseite beeinträchtigen. Eine Rezession, die im 4. Quartal 2022 beginne und zwei Quartale andauern werde, gelte als wahrscheinlich. Private Ersparnisse und öffentliche Leistungen sollten jedoch verhindern, dass Europa in eine schwere Krise abrutsche. Insbesondere die hohen Energiepreise würden das verfügbare Einkommen verringern und dürften den privaten realen Verbrauch auch 2023 belasten. Risiken, die sich aus hohen Energieprisen und eine schwächere Konjunktur in China ergeben könnten, würden bestehen bleiben. Für das Gesamtjahr 2022 werde ein BIP-Anstieg um 3,2% und für 2023 noch um 0,3% prognostiziert. (Ausgabe Dezember 2022) (05.12.2022/ac/a/m)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Der Inflationsdruck in den USA hat sich zuletzt verringert: Die Teuerungsrate fiel im Jahresvergleich von 8,2% im September auf 7,7% im Oktober, so die Analysten von Analysten von Postbank Research in der aktuellen Ausgabe von "Kapitalmarktausblick".Ökonomen hätten im Vorfeld der Veröffentlichung lediglich mit einem Rückgang auf 7,9% gerechnet. Im Vergleich zum Vormonat habe der Anstieg der Verbraucherpreise bei 0,4% gelegen. Bemerkenswert sei die Entwicklung der Kerninflationsrate (ohne Energie und Lebensmittel), die ebenfalls deutlicher als erwartet von 6,6% auf 6,3% gesunken sei. Auffällig hoch würden allerdings die Wohnkosten bleiben: Plus 0,8% gegenüber dem Vormonat. Die jüngsten Daten könnten ein erster Hinweis darauf sein, dass auch die US-Kerninflationsrate auf dem Rückzug sei. Die Verbraucherpreisinflation könnte für das Gesamtjahr 2023 auf 4,1% sinken.