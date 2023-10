Die Unternehmensstimmung bleibe durchwachsen. Während der ISM-Einkaufsmanagerindex für das Dienstleistungsgewerbe im September rund einen Punkt auf 53,6 nachgegeben habe, habe sich der Index für die Industrie zuletzt erholt. Er bleibe aber mit 49 unter der sektoralen Kontraktionslinie und dieser Wert spreche laut ISM tendenziell für eine stagnierende Gesamtwirtschaft. Aufgrund der gestiegenen Zinsen und wegen der restriktiveren Vergabekriterien der Banken bleibe das Volumen der Unternehmenskredite im Rückwärtsgang. Die Analysten der Helaba würden daher unter dem Strich weiterhin mit einem schwachen Winterhalbjahr rechnen, in dem die US-Wirtschaft per Saldo kaum wachsen dürfte. Im Jahresschnitt dürfte für 2023 dennoch ein respektables Wachstum von rund 2% zu Buche stehen.



Mit dem deutlichen Rückgang der Teuerung von in der Spitze über 9% habe die Inflation ihre Rolle als Hauptbremse für die Konjunktur bereits seit einiger Zeit eingebüßt. Stattdessen sei nun die restriktive Geldpolitik der zentrale Faktor. Wann diese ihre maximale Wirkung entfalte, werde kontrovers diskutiert. Weitgehender Konsens bestehe darin, dass sowohl das Niveau der Zinsen als auch ihre Veränderung (vor allem, wenn sie überraschend komme) eine Rolle spielen würden.



Es spricht viel dafür, dass der Hochpunkt der realwirtschaftlichen Wirkung entweder schon hinter uns liegt oder spätestens Ende des laufenden Jahres erreicht wird, so die Analysten der Helaba. Unabhängig von der Frage nach Zinssenkungen flaue der monetäre Gegenwind 2024 wieder ab. Am besonders zinssensitiven Wohnungsmarkt könnte das Schlimmste schon vorbei sein, denn es gebe zaghafte Anzeichen einer Stabilisierung.



Die Fiskalpolitik bleibe nach Schätzungen des IWF 2024 expansiv, auch wenn der Impuls für das Wachstum etwas geringer ausfalle als 2023. Hintergrund seien vor allem die längerfristigen Infrastruktur- und Investitionsprogramme der Bundesregierung. Ihr Preis sei allerdings ein kontinuierlicher Schuldenaufbau - angesichts der deutlich gestiegenen Zinsen eine zunehmend teure Sache.



Dies dürfte ausreichen, um die US-Wirtschaft, nachdem sie an einer Rezession vorbeigeschrammt sei, wieder auf einen flachen Wachstumspfad zu bringen. Der bremsende Effekt der Geldpolitik lasse 2024 vermutlich nach, aber verschwinden werde er nicht. Wegen des schwachen Starts bleibe der Jahresdurchschnitt daher mit 1,3% unter dem Wert für 2023. Im Verlauf des Jahres 2024 dürften die USA aber wieder zu laufenden Raten von 2% und darüber zurückkehren können.



Noch Mitte Juli habe der US-Dollar gedroht nach einem schon verhaltenen ersten Halbjahr nach unten abzurutschen. Umgekehrt sei damals der Euro-Dollar-Kurs über 1,12 geklettert. Dann habe der Greenback jedoch eine bemerkenswerte Kehrtwende hingelegt. Quasi gegenüber allen Währungen habe der Dollar aufgewertet. Der Euro-Dollar-Kurs sei im Tief unter 1,05 gerutscht. Gegenüber so unterschiedlichen Devisen wie dem Japanischen Yen oder dem Australischen Dollar habe der Greenback sogar noch größere Gewinne verbucht.



Das bis dato erstaunlich robuste US-Wachstum sei ein wesentlicher Treiber der Dollar-Stärke, zumal sich in anderen Teilen der Welt, allen voran die Eurozone, die Konjunkturindikatoren eher verschlechtert hätten. Mit dem stärkeren Wachstum seien auch die Kapitalmarktrenditen gestiegen, was die US-Währung attraktiver gemacht habe. Zum einen habe die FED ihren Leitzins deutlicher erhöht als ursprünglich erwartet, zum anderen hätten sich mögliche Zinssenkungen ferner in die Zukunft verschoben. Darüber hinaus seien die Renditen für längere Laufzeiten besonders kräftig geklettert, wozu wohl auch eine verstärkte Emissionstätigkeit aufgrund einer steigenden Staatsverschuldung beigetragen habe. Letzteres sei nicht dauerhaft positiv für eine Währung zu werten. Da auch in der Eurozone die Zinsen merklich angezogen hätten, habe sich der US-Renditevorteil zwar erhöht, bleibe aber bei zweijährigen Laufzeiten klar unterhalb der Niveaus vom Vorjahr. Bei zehnjährigen Anleihen sehe das Bild etwas anders aus, allerdings sei dort der Zusammenhang mit dem Wechselkurs weniger ausgeprägt.



Solange sich der Anstieg der Treasury-Renditen fortsetze, bleibe der Dollar wohl in der Oberhand. Schließlich nehme in dem Zusammenhang auch die Risikoaversion an den Finanzmärkten zu, weshalb die US-Währung als sicherer Anlagehafen gefragt sei. Spekulative Investoren hätten ihre Positionen zugunsten des Dollar gedreht, wenngleich noch nicht in einem Ausmaß, dass man es als klaren Kontraindikator interpretieren könnte. Die Marktechnik mahne zumindest kurzfristig zur Vorsicht. Der Dollar sei überkauft, was die jüngste leichte Gegenbewegung erkläre. Die Analysten der Helaba würden davon ausgehen, dass die US-Währung zunächst noch weiter zur Stärke neige - auch zeitweilige neue Jahrestiefs seien nicht ausschließen. Ende 2023 dürfte der Euro-Dollar-Kurs um 1,05 notieren.



In den nächsten Monaten würden aber voraussichtlich allmählich einige Schwächezeichen der US-Wirtschaft zu erkennen sein. Spätestens dann habe sich das Thema Zinsanhebungen der FED erledigt. Und nach "rauf" komme bei Zinsen irgendwann "runter". Dies sollte die US-Währung belasten, selbst wenn die konkreten Zinssenkungen noch etwas auf sich warten lassen würden. Für die EZB sei der Zinserhöhungszyklus mutmaßlich auch beendet. Allerdings könnten hier freundlichere Konjunkturdaten - im Gegensatz zu den USA - die Stimmung aufhellen. Der Euro-Dollar-Kurs dürfte daher im ersten Halbjahr 2024 wieder auf rund 1,10 steigen. Je nach Zinsentwicklung seien im weiteren Verlauf sogar höhere Kurse nicht unmöglich.







