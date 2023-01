Mit Sicherheit würden die Daten auch einige Schwächen erkennen lassen. Die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter seien beispielsweise zum ersten Mal seit der Aufhebung der COVID-Lockdowns in den USA wieder zurückgegangen. Der US-Bericht habe zudem einen der Hauptfaktoren für die schwache Produktion langlebiger Güter ins Rampenlicht gerückt: Die Automobilbranche. Als größter Belastungsfaktor für die Warenausgaben - sowohl im November als auch in weiten Teilen des Jahres - würden sich Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeugteile zeigen, die im vergangenen Monat um 4,3 Prozent gegenüber dem Vormonat zurückgegangen wären.



"Die Autoknappheit trieb die Preise für neue und gebrauchte Autos weit in die Höhe - einer der größten Inflationsfaktoren des Jahres 2021", analysiere Grüner. "Wenn die höheren Preise nun die Nachfrage angesichts des knappen Angebots regulieren, ist das nicht unbedingt etwas Schlechtes. Vielmehr ist es ein Zeichen dafür, dass sich die Fundamentaldaten des Marktes wieder durchsetzen und eine Rückkehr zur Normalität begünstigen."



Positiv zu vermerken sei, dass sich im November die Güterpreise weiter verlangsamt hätten, während die Dienstleistungspreise auf einem ähnlichen Niveau wie in den vergangenen Monaten geblieben seien. Natürlich seien die Inflationsraten nach wie vor hoch. Da sich aber Angebot und Nachfrage besser die Waage halten würden, würden sie aus Grüners Sicht weiter zurückgehen.



"Unserer Ansicht nach ist es für die Märkte weniger wichtig, ob die USA in eine Rezession geraten, sondern vielmehr, wie die Realität mit den Erwartungen übereinstimmt", resümiere Grüner. "Der allgemeine Konsens für das nächste Jahr scheint für die US-Wirtschaft entweder eine 'weiche Landung' oder eine leichte Rezession zu sein - es ist also unwahrscheinlich, dass ein moderater Abschwung eine große negative Überraschungskraft hat. Wenn überhaupt, dann könnte die Bestätigung einer Rezession die Anleger dazu bringen, den Blick wieder nach vorne zu richten." Und wenn die Realität etwas besser ausfalle als prognostiziert? Selbst ein moderates Wachstum könne positiv überraschen und für etwas Erleichterung sorgen. (05.01.2023/ac/a/m)







Rodenbach (www.aktiencheck.de) - Die jüngsten US-Wirtschaftsdaten fielen durchwachsen aus und tragen in der Folge ihren Teil dazu bei, dass viele Anleger mit großer Skepsis auf das Börsenjahr 2023 blicken. Zu dieser Einschätzung kommt Thomas Grüner, Gründer und Vice Chairman von Grüner Fisher Investments."In den Finanznachrichten herrscht die einhellige Meinung, dass die Lage nicht gerade rosig ist und sich weiter verschlechtern kann", so Grüner. Zahlreiche Marktbeobachter würden mit einer Rezession rechnen und dem neuen Börsenjahr nicht besonders viel zutrauen. "Doch auch wenn eine US-Rezession möglich erscheint, aus Anlegersicht ist dies nicht automatisch negativ für die Aktienmärkte. Wie immer kommt es darauf an, wie es um die Diskrepanz zwischen Erwartungshaltung und Realität bestellt ist", meine der Experte.