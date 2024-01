Ein Rückgang der Inflation 2024 - insbesondere der Kerninflation - könnte durch die anhaltenden Spannungen auf dem Arbeitsmarkt zusätzlich erschwert werden. Die Lohninflation sei nach wie vor hoch (dies gelte auch für Europa, zumindest in den südlichen Ländern), was zu einer Inflation in den Dienstleistungssektoren führe. Dies könnte die Markteinschätzungen hinsichtlich der Entwicklung der Leitzinsen der FED etwas zu optimistisch erscheinen lassen.



Nach Ansicht der Experten sei eine Abschwächung der US-Wirtschaft in absehbarer Zeit unwahrscheinlich. Der Arbeitsmarkt sei weiterhin in bester Verfassung, und die Kaufkraft der Haushalte habe zugenommen. Letztere würden nach wie vor über beträchtliche Ersparnisüberschüsse verfügen (Schätzungen würden ständig nach oben korrigiert) und hätten historisch niedrige Kosten für die Schuldenbedienung. Ein fallender US-Dollar sei in der Vergangenheit ein guter Indikator für die künftige Wirtschaftstätigkeit gewesen und scheine nun einen Aufschwung der Konjunkturindikatoren, insbesondere im Verarbeitenden Gewerbe, zu signalisieren.



Allerdings dürfe man die Verzögerungseffekte der restriktiven Geldpolitik nicht außer Acht lassen, die sich 2024 negativ auf den Zyklus auswirken dürften. Bislang scheint alles "unter Kontrolle" zu sein, aber das könnte sich schnell ändern, wie uns die Krise der US-Regionalbanken im März 2023 vor Augen führte, so die Experten der La Française Systematic Asset Management GmbH.



Die Lage in der Eurozone sehe recht stabil aus. Die Region verzeichne ein sehr schwaches Wachstum, und die Frühindikatoren würden darauf hindeuten, dass sich dieser Trend fortsetzen werde. Der Arbeitsmarkt, der bis vor kurzem noch recht lebhaft gewesen sei, scheine sich in Frankreich und Deutschland in den letzten Monaten verschlechtert zu haben. Dies dürfte dazu beitragen, dass sich der Disinflationstrend fortsetze. Allerdings könnte das Auslaufen der verschiedenen Maßnahmen zur Verringerung der Folgen des Energiepreisanstiegs auch dazu führen, dass die Disinflation weniger einfach zu bewältigen sei als erwartet.



In China gebe es nur wenige Anzeichen für eine Konjunkturbeschleunigung. Die jüngsten Maßnahmen der Regierung zur Stützung des Immobilienmarktes seien ein Schritt in die richtige Richtung, aber sie würden nicht ausreichen, um das Vertrauen der chinesischen Verbraucher und Investoren wiederherzustellen. Die jüngsten Zahlen zu Krediten würden bestätigen, dass sich die chinesische Wirtschaft zwar nicht weiter verschlechtere, aber auch keinen deutlichen Aufschwung erfahre. (16.01.2024/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Marktmeinungen sind oft irreführend, und das vergangene Jahr bildete da keine Ausnahme: Das US-Wachstum lag bei über 2,5% und damit deutlich über den für Anfang 2023 erwarteten 0,3%, so François Rimeu, Strategist bei der La Française Systematic Asset Management GmbH.Aufgrund der robusten Wirtschaftskraft der USA hätten auch risikoreiche Anlagen die Markterwartungen übertroffen, wobei Aktien generell besser abgeschnitten hätten als Anleihen.Derzeit scheine der Markt übereinstimmend von einer weitgehend weichen Landung auszugehen, d. h. von einem positiven, aber unter dem Potenzial liegenden Wachstum in den Industrieländern. Die Inflation werde sich allmählich wieder dem von den Zentralbanken festgelegten Ziel nähern, was ihnen erlaube, zügig einen Zinssenkungszyklus einzuleiten.